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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Wesley harekatı! O teklif kabul edilecek

Son dakika spor haberi: Transferde temkinli adımlar atan Beşiktaş'ta gözler santrfor mevkisine çevrilmiş durumda. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, takıma doğrudan katkı verecek bir golcü takviyesi yapmak için ince eleyip sık dokuyor. Diego Costa ve Luuk de Jong ile temaslarına devam eden Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş, İngiliz ekibi Aston Villa'da forma giyen Wesley için harekete geçti. İşte Ada ekibinin Wesley'den beklediği rakam...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:18
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Wesley harekatı! O teklif kabul edilecek

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile gitmek isteyen Beşiktaş'ta gündem forvet transferi olurken, siyah-beyazlılar adaylarla görüşmelerini gizlilik içinde sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Wesley harekatı! O teklif kabul edilecek

Yeni Asır'ın haberine göre; İspanyol ekibi Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa'dan yanıt bekleyen, Luuk de Jong için Sevilla ile pazarlılarına devam eden İstanbul ekibi, daha önce menajerler aracılığıyla önerilen İngiliz temsilcisi Aston Villa'nın Brezilyalı golcüsü Wesley için harekete geçti. 2019-20 sezonunda Club Brugge'den 25 milyon Euro'ya transfer edilen 1.91 metre boyundaki santrforun şu anki piyasa değeri 13 milyon Euro.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Wesley harekatı! O teklif kabul edilecek

Premier Lig ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan ve kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Wesley'in transferinin 6 milyon Euro gibi bir rakama bitebileceği iletildi. Aston Villa'nın bu teklifi kabul edeceğinin belirtilmesinin sebebi ise golcü futbolcunun yaşadığı sakatlık sorunu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Wesley harekatı! O teklif kabul edilecek

Wesley 2 Ocak'ta dizinden önemli bir sakatlık yaşadı. 112 gün sahalardan uzak kalan Sambacı, geçen sezon sadece 3 maçta toplam 15 dakika forma giyebildi. Yıldız oyuncu, bir önceki sezon ise çapraz bağ yırtığı nedeniyle 1 sezon sahalardan uzak kalmıştı. Wesley'in transferinin önümüzdeki hafta içinde netleşeceği ifade edildi.

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