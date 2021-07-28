Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Wesley harekatı! O teklif kabul edilecek

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile gitmek isteyen Beşiktaş'ta gündem forvet transferi olurken, siyah-beyazlılar adaylarla görüşmelerini gizlilik içinde sürdürüyor.

Yeni Asır'ın haberine göre; İspanyol ekibi Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa'dan yanıt bekleyen, Luuk de Jong için Sevilla ile pazarlılarına devam eden İstanbul ekibi, daha önce menajerler aracılığıyla önerilen İngiliz temsilcisi Aston Villa'nın Brezilyalı golcüsü Wesley için harekete geçti. 2019-20 sezonunda Club Brugge'den 25 milyon Euro'ya transfer edilen 1.91 metre boyundaki santrforun şu anki piyasa değeri 13 milyon Euro.