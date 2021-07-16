Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal isyanı! "Canımı sıkıyorsunuz"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal isyanı! "Canımı sıkıyorsunuz"

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiralanan ve gösterdiği performansla kazanılan çifte şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal konusunda belirsizlik devam ediyor. Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Cezayirli yıldız, menajeriyle birlikte gösterdiği tavırla teknik direktör Sergen Yalçın'ı isyan ettirdi. Öte yandan 48 yaşındaki çalıştırıcının da Ghezzal ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte görüşmenin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 10:33
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal isyanı! "Canımı sıkıyorsunuz"

Beşiktaş'ın geçen sezon Leicester City'den kiralanan ve şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal'la yeniden anlaşmak için yaptığı görüşmelerde oyuncunun ve menajerinin tavrı yönetimin de Sergen Yalçın'ın da sabrını taşırdı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal isyanı! "Canımı sıkıyorsunuz"

Menajer Anoir Fazuli, 2 gün önce kulübün teklifini kabul ederken son görüşmede "Galatasaray'la görüşüyoruz" demesi sinirleri gerdi. Faslı menajer "Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak ve oynamak istiyor. Fakat daha önce önerdiğiniz 2 milyon 800 bin Euro bize çok az geldi. Bu nedenle bu rakamı arttırın" talebinde bulundu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal isyanı! "Canımı sıkıyorsunuz"

Başkan Ahmet Nur Çebi ise "Ghezzal bizim için değerli. Leicester'de 1.8 milyon Euro alıyordu. Rakamı 2.8 milyon Euro'dan 3.2 milyona çıkardık. Dünyadaki ekonomik krizde biraz insaflı olalım. İsteyen istediği yere gider. Teklifimizi yaptık, bekliyoruz" dedi. Fazuli'nin "Son ve kesin rakam söylüyorum; yıllık 3.2 milyon Euro ücret. 4 yıllık garanti sözleşme ve Leicester'den 4 milyon Euro'ya bonservisini alın" sözleri üzerine Çebi gülümseyerek "Biz hep fedakârlık yaptık" ifadelerini kullandı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal isyanı! "Canımı sıkıyorsunuz"

"KİMSE BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK DEĞİLDİR"

Hürriyet'in haberine göre; bu yaşananlar üzerine yönetim görüşmeleri askıya alırken sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın devreye girerek menajer Fazuli ile konuştu. Yalçın, Faslı menajere "Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Başkan Çebi ve yönetimi olağanüstü para verdi. Ayıptır" diye tepki gösterdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal isyanı! "Canımı sıkıyorsunuz"

"BENDEN ÇOK PARA ALIYORSUNUZ"

Ghezzal ile Facetime'dan görüşme yaparak, "Canımı sıkıyorsunuz. Benden çok para alıyorsunuz hala imzalamıyorsunuz. Bunu unutmayın herkesin yeri dolar. Burada çok güzel bir arkadaş grubu yakaladık. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi değerlendirmeliyiz" ifadesini kullandı. Ghezzal ile sorunu menajerinin çözeceğini belirtti.

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