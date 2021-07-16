Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal isyanı! "Canımı sıkıyorsunuz"

Beşiktaş'ın geçen sezon Leicester City'den kiralanan ve şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal'la yeniden anlaşmak için yaptığı görüşmelerde oyuncunun ve menajerinin tavrı yönetimin de Sergen Yalçın'ın da sabrını taşırdı.

Menajer Anoir Fazuli, 2 gün önce kulübün teklifini kabul ederken son görüşmede "Galatasaray'la görüşüyoruz" demesi sinirleri gerdi. Faslı menajer "Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak ve oynamak istiyor. Fakat daha önce önerdiğiniz 2 milyon 800 bin Euro bize çok az geldi. Bu nedenle bu rakamı arttırın" talebinde bulundu.