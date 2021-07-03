Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:50
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu. Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında siyah-beyazlıların transfer gündemini değerlendirdi. Rosier hakkında son gelişmeleri aktardı. "Beşiktaş, Rosier için Sporting Lizbon'a toplam 4 milyon Euro'luk paket teklif yaptı. Lizbon'un istediği rakam ise 6 milyon Euro" dedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda sergilediği performansla büyük bir iz bırakan Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli ile gelecek hafta masaya oturacak olan yönetim, Leicester'da 2.3 milyon Euro kazanan oyuncuya 3 yıllık kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek. Leicester City oyuncu için 4-5 milyon euro bonservis bedeline kadar indi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

ROBERT SKOV

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Robert Skov'un menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara teklif edildiği öğrenildi. Geçen sezon 30 maça çıkan ve 2 gol atan Danimarkalı kanat oyuncusunun takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

DANIELE VERDE

TuttoMercato'da yer alan haberde; siyah beyazlıların 25 yaşındaki sağ kanat Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırladığı öne sürüldü. Geçen sezon toplamda 24 maça çıkan Verde, 8 gol atarken, 1 de asiste imza attı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş, Alex Teixeira için pazarlıkları sürdürüyor. Yıldız istediği 2.8 milyon euro'ya inerken, imza parasında 1.5 milyon Euro'dan aşağıya düşmüyor. İmza parası konusunda iki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

MARIO MANDZUKIC

Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Mandzukic maaş konusunda anlaşma sağlandı. Ancak futbolcunun ısrarla istediği imza parası bedeli nedeniyle transfer rafa kalktı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

EDIN DZEKO

A sınıfı bir golcü arayan Beşiktaş, Edin Dzeko için de devreye girdi. Roma'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için 2 milyon euro teklif eden Kartal bu teklifini 2.5 milyon euro olarak güncelledi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

32 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edildi. Ailesi Portekiz'e gitmek istediği için futbolcu Benfica'dan gelen teklifi de değerlendiriyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti... | BJK haberleri

SAMUEL UMTITI

Beşiktaş, Barcelona ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Samuel Umtiti için girişimlerine başladı. Avrupa basını haberi, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, defansını güçlendirmek için düğmeye bastı." şeklinde duyurdu.

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