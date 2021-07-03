Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Daniele Verde, Robert Skov, Samuel Umtiti...

Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu. Ogün Şahinoğlu , Sabah Sporu programında siyah-beyazlıların transfer gündemini değerlendirdi. Rosier hakkında son gelişmeleri aktardı. "Beşiktaş, Rosier için Sporting Lizbon 'a toplam 4 milyon Euro'luk paket teklif yaptı. Lizbon'un istediği rakam ise 6 milyon Euro" dedi.

RACHID GHEZZAL

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda sergilediği performansla büyük bir iz bırakan Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli ile gelecek hafta masaya oturacak olan yönetim, Leicester'da 2.3 milyon Euro kazanan oyuncuya 3 yıllık kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek. Leicester City oyuncu için 4-5 milyon euro bonservis bedeline kadar indi.