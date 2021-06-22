Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
RACHID GHEZZAL
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'de son dakika gelişmesi yaşandı. Cezayir basını Beşiktaş'ın Ghezzal için 6 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını duyurdu.
DIEGO LAXALT
Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Diego Laxalt ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Dinamo Moskova'nın Laxalt transferi için Milan ile anlaşma sağladığını duyurdu.