Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon...

Son dakika spor haberleri: İşte 'ın transfer gündemindeki isimler! , , ...

Son dakika haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. , 3 kulvarda mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyor. Beşiktaş transfer listesine yeni isimleri de ekledi. , , gibi isimler listeye girdi. İşte Kartal'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 11:54
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren , 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız 'de son dakika gelişmesi yaşandı. Cezayir basını Beşiktaş'ın Ghezzal için 6 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını duyurdu.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

DIEGO LAXALT

ve 'ın gündeminde yer alan ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü gazeteci , sosyal medya hesabından 'nın Laxalt transferi için Milan ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

FERNANDO LUCAS MARTINS

, orta saha için de çalışmalarını sürdürüyor. , 'ın gündeminde yer alıyor. Beşiktaş, Brezilyalı yıldız ile 1.5 ile 1.8 milyon Euro arasında bir maaş üzerinden görüşüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

THOMAS HENRY

Gelecek sezon 'nde yarışacak olan , 'i gündemine aldı. Swensea'den gelen teklife sıcak bakmayan Henry, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı 'a daha yakın duruyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

DAVIDE SANTON

Valentine Rosier'de belirsizlik devam ediyor. Sağ bek için alternatiflere yönelen , 'u gündemine aldı. Oyuncu için görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Joao Mario, Thomas Henry, Davide Santon... | BJK haberleri

JOAO MARIO

Sporting Lizbon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan , 'ın radarına girdi. Oyuncunun menajeri futbolcuyu Beşiktaş'a önermişti. Transfer için girişimlere başlayan Beşiktaş'ın karşılaştığı ilk rakam 7 milyon euro oldu.

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