FERNANDO LUCAS MARTINS Beşiktaş, orta saha için de çalışmalarını sürdürüyor. Fernando Lucas Martins, Kartal'ın gündeminde yer alıyor. Beşiktaş, Brezilyalı yıldız ile 1.5 ile 1.8 milyon Euro arasında bir maaş üzerinden görüşüyor.

THOMAS HENRY Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan Beşiktaş, Thomas Henry'i gündemine aldı. Swensea'den gelen teklife sıcak bakmayan Henry, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı Kartal'a daha yakın duruyor.