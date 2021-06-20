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Beşiktaşlı N'Koudou için transfer teklifi geldi! İşte verilen yanıt ve...

'ta son dakika transfer haberi... beyazlıların bu sezon kazandığı çifte kupada büyük pay sahibi olan Kevin N'Koudou'ya transfer teklifi geldi. Bizzat 'ne teklifi ileten o ekibe, asbaşkan 'dan yanıt gecikmedi. Öte yandan Beşiktaşlı yöneticiler, N'Koudou'nun satışına sıcak baktıklarını da belirttiler. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 09:56
Beşiktaşlı N'Koudou için transfer teklifi geldi! İşte verilen yanıt ve...

, bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme yapmak için saatleri sayarken, diğer yandan da gelecek ve gönderilecek isimleri belirlemeye çalışıyor.

Beşiktaşlı N'Koudou için transfer teklifi geldi! İşte verilen yanıt ve...

Bu bağlamda transferin gözde isimlerinden biri olan ve kazanılan çifte kupada önemli rol oynayan Kevin N'Koudou için de beyazlı kulübün kapının çaldığı ifade edildi.

Beşiktaşlı N'Koudou için transfer teklifi geldi! İşte verilen yanıt ve...

RESMİ TEKLİF GELDİ
Aktarılan bilgilere göre Beşiktaşlı N'Koudou'ya Katar'dan transfer teklifi geldi. O kulüp, yıldız futbolcu için Beşiktaşlı yetkililere 2 milyon euro bonservis önerdi ve bu önerisinin ardından asbaşkan 'ın tavrı net oldu.

Beşiktaşlı N'Koudou için transfer teklifi geldi! İşte verilen yanıt ve...

"TEKLİFİ ARTTIRIN"
, Katarlı o kulübün yetkililerine verdiği cevapta, "Maliyeti bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu 2 milyon euro'ya veremeyiz, tekliflerini artırmalılar" dedi. Öte yandan , 26 yaşındaki futbolcuyu 2019'da Marsilya'dan 4.5 milyon euro bedelle transfer etmişti.

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