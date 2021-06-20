Beşiktaşlı N'Koudou için transfer teklifi geldi! İşte verilen yanıt ve...

Beşiktaş, bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme yapmak için saatleri sayarken, diğer yandan da gelecek ve gönderilecek isimleri belirlemeye çalışıyor.
Bu bağlamda transferin gözde isimlerinden biri olan ve kazanılan çifte kupada önemli rol oynayan Kevin N'Koudou için de siyah beyazlı kulübün kapının çaldığı ifade edildi.
RESMİ TEKLİF GELDİ
Aktarılan bilgilere göre Beşiktaşlı N'Koudou'ya Katar'dan transfer teklifi geldi. O kulüp, yıldız futbolcu için Beşiktaşlı yetkililere 2 milyon euro bonservis önerdi ve bu önerisinin ardından asbaşkan Emre Kocadağ'ın tavrı net oldu.