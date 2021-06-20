Beşiktaşlı N'Koudou için transfer teklifi geldi! İşte verilen yanıt ve...

Beşiktaş, bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme yapmak için saatleri sayarken, diğer yandan da gelecek ve gönderilecek isimleri belirlemeye çalışıyor.

Bu bağlamda transferin gözde isimlerinden biri olan ve kazanılan çifte kupada önemli rol oynayan Kevin N'Koudou için de siyah beyazlı kulübün kapının çaldığı ifade edildi.