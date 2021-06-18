Son dakika spor haberi: İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetiminden 7 talebi! 1 yıllık kontrat ve...

1-Transferde birlikte yürüyelim: Sergen Yalçın, transferden sorumlu yöneticiler ve kendi scout ekibinin birlikte çalışmasını istiyor.
2- Mümkün olduğunca erken bitirelim: Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek ilk 11'e yapılacak transferlerin erken bitirilmesini talep ediyor.
1-Transferde birlikte yürüyelim: Sergen Yalçın, transferden sorumlu yöneticiler ve kendi scout ekibinin birlikte çalışmasını istiyor.
3- Net golcü alalım: Aboubakar ve Cenk'in ayrılığı sonrası iki santrfor isteyen 48 yaşındaki hoca, bu isimlerden birinin kariyer olarak da Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmasını bekliyor.
4- İlk 11'e minimum 7 takviye: Mevcut kadrodan sözleşmesi biten Rosier ve Ghezzal'ın takımda kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı; iki stoper, orta saha, iki kanat ve iki santrfor talep ediyor. Ersin, Larin ve Ljajic'in ayrılması halinde bu mevkilere de takviye yapılması planlanıyor.
5- Kulübeyi zenginleştirelim: Geçen sezon özellikle son bölümde ciddi sıkıntı yaşayan Yalçın, alternatif oyuncularla zengin bir kulübe hayal ediyor.
6- Yerli kalitemizi artıralım: Yabancı kuralı sonrası 3 yerli şartı oluşmasıyla birlikte Sergen Yalçın'ın bu noktada da istekleri bulunuyor. Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile sözleşme yenilenmesini bekliyor.