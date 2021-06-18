Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetiminden 7 talebi! 1 yıllık kontrat ve...

Son dakika spor haberi: İşte 'ın yönetiminden 7 talebi! 1 yıllık kontrat ve...

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak taraftarını sevince boğan 'ta teknik direktör 'ın geleceği halen netleşmiş değil. Başarılı çalıştırıcının takımın başında kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, ve Asbaşkan ile tekrar bir araya gelecek olan Yalçın'ın 1 yıllık mukavelenin yanında masaya koyacağı talepleri de belli oldu. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetiminden 7 talebi! 1 yıllık kontrat ve...

1-Transferde birlikte yürüyelim: , transferden sorumlu yöneticiler ve kendi scout ekibinin birlikte çalışmasını istiyor.

2- Mümkün olduğunca erken bitirelim: Yalçın, 'ni de düşünerek ilk 11'e yapılacak transferlerin erken bitirilmesini talep ediyor.

Son dakika spor haberi: İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetiminden 7 talebi! 1 yıllık kontrat ve...

3- Net golcü alalım: ve 'in ayrılığı sonrası iki santrfor isteyen 48 yaşındaki hoca, bu isimlerden birinin kariyer olarak da tecrübesi olmasını bekliyor.

4- İlk 11'e minimum 7 takviye: Mevcut kadrodan sözleşmesi biten ve 'ın takımda kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı; iki stoper, orta saha, iki kanat ve iki santrfor talep ediyor. , ve 'in ayrılması halinde bu mevkilere de takviye yapılması planlanıyor.

Son dakika spor haberi: İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetiminden 7 talebi! 1 yıllık kontrat ve...

5- Kulübeyi zenginleştirelim: Geçen sezon özellikle son bölümde ciddi sıkıntı yaşayan Yalçın, alternatif oyuncularla zengin bir kulübe hayal ediyor.

6- Yerli kalitemizi artıralım: Yabancı kuralı sonrası 3 yerli şartı oluşmasıyla birlikte 'ın bu noktada da istekleri bulunuyor. ve ile sözleşme yenilenmesini bekliyor.

Son dakika spor haberi: İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetiminden 7 talebi! 1 yıllık kontrat ve...

7- Kulübe fayda sağlayacak herkes satılabilir: Birçok oyuncusunun adı transferde anılırken, Yalçın'ın düşüncesi de "Kulübün ekonomisine fayda sağlayacak kim varsa satılabilir" şeklinde. (Sabah)

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