Haberler Beşiktaş Cyle Larin tutulmuyor

tutulmuyor

Beşiktaşlı , formasıyla gollerine devam ediyor. Ülkesinin, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayip Elemeleri'nde 'yi 1-0 yendiği müsabakada tek golü kaydeden , rövanş maçında da golünü atmayı bildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Cyle Larin tutulmuyor
Beşiktaşlı , formasıyla gollerine devam ediyor. Ülkesinin, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayip Elemeleri'nde 'yi 1-0 yendiği müsabakada tek golü kaydeden , rövanş maçında da golünü atmayı bildi. İlk maçta golünü atan 'ın golcüsü, rövanşı da boş geçmedi ve skoru 2-0'a getirdi. Bu sezon 51 maça çıkan Larin, 30 gol attı, 6 da asist yaptı.
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