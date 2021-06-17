Cyle Larin tutulmuyor

Beşiktaşlı Cyle Larin, Kanada formasıyla gollerine devam ediyor. Ülkesinin, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayip Elemeleri'nde Haiti'yi 1-0 yendiği müsabakada tek golü kaydeden Larin, rövanş maçında da golünü atmayı bildi.
BeşiktaşlıCyle Larin, Kanada formasıyla gollerine devam ediyor. Ülkesinin, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayip Elemeleri'nde Haiti'yi 1-0 yendiği müsabakada tek golü kaydeden Larin, rövanş maçında da golünü atmayı bildi. İlk maçta golünü atan Beşiktaş'ın golcüsü, rövanşı da boş geçmedi ve skoru 2-0'a getirdi. Bu sezon 51 maça çıkan Larin, 30 gol attı, 6 da asist yaptı.