Luuk de Jong beklemede

Sevilla'nın yerel gazetesi La Colina, Beşiktaş'ın Luuk De Jong için yaptığı teklif için beklemek zorunda olduğunu yazdı. Gazete Sevilla'nın Kounde ve De Jong'un satışı için Euro 2020'nin bitmesini beklediği haberini yaptı. De Jong için 12.5 milyon euro ödeyen Sevilla'nın, hem Hollandalı oyuncuyu geri isteyen PSV'ye, hem de Beşiktaş'a görüşmeler için turnuva sonrasını işaret ettiği belirtildi. Gazete Sevilla'nın, Ağustos'ta 30 yaşına girecek De Jong için ödediği rakamın en azından bir kısmını kurtarmak istediğini yazdı.