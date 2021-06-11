Haberler Beşiktaş Luuk de Jong beklemede

Luuk beklemede

'nın yerel gazetesi , 'ın Luuk için yaptığı teklif için beklemek zorunda olduğunu yazdı. Gazete Sevilla'nın Kounde ve De Jong'un satışı için 'nin bitmesini beklediği haberini yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Luuk de Jong beklemede

'nın yerel gazetesi , 'ın Luuk için yaptığı teklif için beklemek zorunda olduğunu yazdı. Gazete Sevilla'nın Kounde ve De Jong'un satışı için 'nin bitmesini beklediği haberini yaptı. De Jong için 12.5 milyon euro ödeyen Sevilla'nın, hem Hollandalı oyuncuyu geri isteyen 'ye, hem de Beşiktaş'a görüşmeler için turnuva sonrasını işaret ettiği belirtildi. Gazete Sevilla'nın, Ağustos'ta 30 yaşına girecek De Jong için ödediği rakamın en azından bir kısmını kurtarmak istediğini yazdı.

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