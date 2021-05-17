Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Yönetimin planı hazır! İşte adım adım transfer operasyonu

Son dakika spor haberi: Yönetimin planı hazır! İşte adım adım transfer operasyonu

Son dakika spor haberi... 'i şampiyon olarak tamamlayarak taraftarlarına büyük sevinç yaşatan 'ta yönetim yeni sezon için kolları sıvadı. Takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra hali hazırda takımda bulunan bazı isimler için de yeni kararlar alınması bekleniyor. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 07:03
Son dakika spor haberi: Yönetimin planı hazır! İşte adım adım transfer operasyonu

Antalyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası finali sonrası 'ta 10 futbolcunun sözleşmesi resmi olarak son bulmuş olacak. Sabah'ın haberine göre; Bu isimler için kupa maçı sonrası ara vermeden çalışmalarına başlayacak olan yönetim, yol haritasını şöyle belirledi...

Son dakika spor haberi: Yönetimin planı hazır! İşte adım adım transfer operasyonu

ATIBA: 38 yaşındaki orta sahayla yönetim 1 yıl daha devam etmek için hazır kıta. Oyuncunun kararı bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Yönetimin planı hazır! İşte adım adım transfer operasyonu

ABOUBAKAR: Sezonun son 6 maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Kamerunlu futbolcunun sözleşmesindeki 30 maçlık opsiyon 1 maç eksikle devreye giremedi. Oyuncunun menajeriyle yönetim arasında yeni sözleşme görüşmeleri yapılırken, cephesi Aboubakar'ın kendileriyle devam edeceğini belirtti.

Son dakika spor haberi: Yönetimin planı hazır! İşte adım adım transfer operasyonu

GHEZZAL: Leicester City'den kiralanan yıldız futbolcu sezonun en kritik ismi oldu. Yönetim de bonservisini almak için kesenin ağzını bir miktar daha açacak. 5 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.

Son dakika spor haberi: Yönetimin planı hazır! İşte adım adım transfer operasyonu

ROSIER: 'ta kalma isteğini tüm taraflara ileten başarılı sağ bek, Sporting ile anlaşılmasını bekliyor. Beşiktaş bonservisini alamazsa 1 yıl daha opsiyonlu kiralama seçeneğiyle işi çözmenin peşinde.

Son dakika spor haberi: Yönetimin planı hazır! İşte adım adım transfer operasyonu

DORUKHAN: Yeni sözleşmeye imza atmayan milli futbolcunun takımda kalma ihtimali artık imkansız görülüyor. GÖKHAN: Yine aynı şartlar üzerinden 1 yıllık yeni kontrat yapılması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Yönetimin planı hazır! İşte adım adım transfer operasyonu

CENK: Sakatlık sebebiyle sadece 4 maçta forma giyebilen Tosun Paşa'nın bonservisinin bedava alınma ihtimali kuvvetli. Ancak uzun sürecek sakatlığı sebebiyle ilk devre oynayamayacak olan tecrübeli golcünün Everton'dan kazandığı rakamı çok daha aşağı çekmesi gerekecek.

Son dakika spor haberi: Yönetimin planı hazır! İşte adım adım transfer operasyonu

MENSAH: Sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Kayseri'ye geri dönecek. MONTERO: Yüzde 50'si 4.5 milyon Euro olan bonservisi alınmayacak, Atletico Madrid'e dönecek.

Son dakika spor haberi: Yönetimin planı hazır! İşte adım adım transfer operasyonu

UTKU: Sezon boyu Ersin'in arkasında bekleyen 23 yaşındaki eldiven ile yola devam edilip edilmeme kararı henüz verilmedi.

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