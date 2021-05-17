Son dakika spor haberi: Yönetimin planı hazır! İşte adım adım transfer operasyonu

Antalyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası finali sonrası Beşiktaş'ta 10 futbolcunun sözleşmesi resmi olarak son bulmuş olacak. Sabah'ın haberine göre; Bu isimler için kupa maçı sonrası ara vermeden çalışmalarına başlayacak olan yönetim, yol haritasını şöyle belirledi...