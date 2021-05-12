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Ghezzal 'a yetmedi

Kartal'ın bu sezonki flaş ismi dün yine iş başındaydı alma Cezayirli futbolcunun performansı bu kez yenilgiyi önlemek için yeterli olmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Ghezzal Beşiktaş'a yetmedi

Sahada adeta basmadık yer bırakmayan, hem hücum hem savunmada arkadaşlarına destek veren 29 yaşındaki futbolcu, 'ın beraberlik golünü de atan isim oldu. Ancak Karagümrük'ün 2. golü takım kadar Ghezzal'i de yıktı. Tecrübeli kanat oyuncusu maç sonrası yaptığı açıklamada "Tabii ki üzgünüz. İşi zora soktuk ama şampiyonluğu kaybetmedik. Son haftaya lider giriyoruz. Gelecek haftaki maçına iyi hazırlanıp gerekeni yapacağız, taraftarlarımıza şampiyonluğu hediye edeceğiz. Bu sezon performansımızla bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Umarım sevinen biz oluruz" diye konuştu.

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