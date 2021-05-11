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Beşiktaş şampiyonluk aşkına! İşte 'ın Fatih maçı 11'i

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Şampiyonluk yarışında son düzlüğe giren Kartal’da tek hedef ’ü yenerek avantajını sürdürmek. Beşiktaş, salı günü kazanırsa Göztepe maçında 1 puan şampiyonluğu getirecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 06:50
Beşiktaş şampiyonluk aşkına! İşte Sergen Yalçın'ın Fatih Karagümrük maçı 11'i
'in 40'ıncı haftasında 'a deplasmanda 3-1 yenilerek çok önemli bir avantajı yitiren ve rakibini son iki maçta şampiyonluğa ortak eden Beşiktaş, artık son viraja girdi. 81 puanla ligin zirvesinde yer alan ve hala şampiyonluğun bir numaralı adayı olan siyah-beyazlılar, 41'inci hafta karşılaşmasında Fatih 'ü ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ - , Rosier, Welinton, , N'Sakala, , , Dorukhan, Ljajic, N'Koudou,

FATİH KARAGÜMRÜK - Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini

ŞAMPİYONLUK DA GELEBİLİR
'nin 2, G.Saray'ın 3 puan önünde yer alan Beşiktaş'a, şampiyon olmak için son iki maçta 4 puan yetiyor. Fatih Karagümrük'ten sonra deplasmanda Göztepe ile oynayacak olan Kara Kartal'ın hedefi iki maçı da kazanarak görkemli bir sezon finali yapmak. Ancak Beşiktaş'ın Saı günü şampiyonluk coşkusunu yaşaması da ihtimal dahilinde. Kartal kazanır, F.Bahçe ve Galatasaray puan kaybı yaşarsa Beşiktaş bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

ABOUBAKAR YOK N'KOUDOU KADRODA
Siyah beyazlılarda Salı günü oynanacak mücadele öncesi N'Koudou'dan iyi haber geldi. nun durumu belirsizliğini koruyor. maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou dünkü idmanın ardından Karagümrük maçı kadrosuna dahil edildi. Sağlık problemini bir türlü atlatamayan ile sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, ve Hasic mücadelede yer almayacak. Mensah'ın durumu da maç saatine doğru netlik kazanacak.

10
Beşiktaş ile Karagümrük, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. Rakibini 9 maçta 6 kez mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Fatih Karagümrük ise siyah-beyazlı rakibini ligde bir kez mağlup edebildi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti

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