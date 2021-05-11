Beşiktaş şampiyonluk aşkına! İşte Sergen Yalçın'ın Fatih Karagümrük maçı 11'i

MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Larin
FATİH KARAGÜMRÜK - Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini
ŞAMPİYONLUK DA GELEBİLİR
Fenerbahçe'nin 2, G.Saray'ın 3 puan önünde yer alan Beşiktaş'a, şampiyon olmak için son iki maçta 4 puan yetiyor. Fatih Karagümrük'ten sonra deplasmanda Göztepe ile oynayacak olan Kara Kartal'ın hedefi iki maçı da kazanarak görkemli bir sezon finali yapmak. Ancak Beşiktaş'ın Saı günü şampiyonluk coşkusunu yaşaması da ihtimal dahilinde. Kartal kazanır, F.Bahçe ve Galatasaray puan kaybı yaşarsa Beşiktaş bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
ABOUBAKAR YOK N'KOUDOU KADRODA
Siyah beyazlılarda Salı günü oynanacak mücadele öncesi N'Koudou'dan iyi haber geldi. nun durumu belirsizliğini koruyor. Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou dünkü idmanın ardından Karagümrük maçı kadrosuna dahil edildi. Sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar ile sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Oğuzhan ve Hasic mücadelede yer almayacak. Mensah'ın durumu da maç saatine doğru netlik kazanacak.
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Beşiktaş ile Karagümrük, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. Rakibini 9 maçta 6 kez mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Fatih Karagümrük ise siyah-beyazlı rakibini ligde bir kez mağlup edebildi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti