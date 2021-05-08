Haberler Beşiktaş Son dakika GS BJK haberleri | İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

Son dakika haberleri | İşte derbisi notları!

'in 40. haftasında bu akşam ile 'nda kozlarını paylaşacak. Nefeslerin tutulacağı maç belki de şampiyonu belirleyecek. Dev derbiye artık sayılı saatler kala öne çıkan rakamları sizler için derledik. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika GS BJK haberleri | İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

'in 40. haftasında bu akşam ile 'nda kozlarını paylaşacak. Nefeslerin tutulacağı maç belki de şampiyonu belirleyecek. Dev derbiye artık sayılı saatler kala öne çıkan rakamları sizler için derledik. İşte detaylar...

Son dakika GS BJK haberleri | İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

ile , tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak. 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, 'ın 122, Beşiktaş'ın 112 zaferi var. 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Son dakika GS BJK haberleri | İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

Rekabette sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

Son dakika GS BJK haberleri | İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

Takımların ligde yaptığı 125 maçta galibiyetlerde 45-37 önde.

Son dakika GS BJK haberleri | İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

, 2011'de açılan 'nda 10 kez konuk ettiği 'a karşı 6 galibiyet, 2 yenilgi ve bareberlik aldı.

Son dakika GS BJK haberleri | İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta 5, 3 galibiyet aldı. 2 maç berabere bitti.

Son dakika GS BJK haberleri | İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

Son 10 maçta siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, 7 kez fileleri havalandırdı.

Son dakika GS BJK haberleri | İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

, rakibine karşı son 10 karşılaşmanın 6'sında fileleri havalandıramadı.

Son dakika GS BJK haberleri | İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı attı.

Son dakika GS BJK haberleri | İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 2013'te 'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.

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