Son dakika GS BJK haberleri | İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi notları!

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında bu akşam Galatasaray ile Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Nefeslerin tutulacağı maç belki de şampiyonu belirleyecek. Dev derbiye artık sayılı saatler kala öne çıkan rakamları sizler için derledik. İşte detaylar...
Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak. 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, G.Saray'ın 122, Beşiktaş'ın 112 zaferi var. 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Rekabette sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.