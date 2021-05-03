Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması! MR sonucu...

Son dakika spor haberi: 'tan N'Koudou açıklaması! MR sonucu...

Son dakika spor haberi... 'in 39. haftasında karşısında alınan 7-0'lık galibiyette takımının 4. golünü kaydeden N'Koudou, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın 43. dakikasında oyundan alınmıştı. 'tan oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:07 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:25
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması! MR sonucu...

'in 39. haftasında sahasında 'u 7-0'la geçen 'ta Kevin NKoudou, sakatlanarak 43 dakikada oyundan çıkmış ve yerini Rıdvan Yılmaz'a bırakmıştı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesinde Kevin NKoudou'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Fransız futbolcunun çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde gerilme bulgularına rastlandığı belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan o açıklama:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında ile oynadığı maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz 'nun 'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

SON DAKİKA