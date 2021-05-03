Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal önerdi! Beşiktaş alıyor

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlılar, karşılaşmayı 7-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.
Liderlik koltuğunu korumayı başaran Kartal, şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.
Şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Beşiktaş, yıldız oyuncu Rachid Ghezzal'ın önerdiği oyuncuyu gündemine aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Beşiktaş, Bundesliga'dan küme düşen Schalke'nin orta sahadaki dinamosu Nabil Bentaleb için harekete geçti.
Bentaleb'i Ghezzal'ın önerdiği, Sergen Yalçın'ın da onay verdiği belirtildi.
Bentaleb'in Schalke ile sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitiyor.