Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal önerdi! Beşiktaş alıyor

Son dakika transfer haberi: önerdi! alıyor

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğa artık çok yakın olan 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. , yıldız futbolcu 'ın önerdiği oyuncuyu gündemine aldı. Teknik direktör da yıldız oyuncuya onay verdi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00
Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal önerdi! Beşiktaş alıyor

'in 39. haftasında , deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal önerdi! Beşiktaş alıyor

Siyah beyazlılar, karşılaşmayı 7-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal önerdi! Beşiktaş alıyor

Liderlik koltuğunu korumayı başaran , şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal önerdi! Beşiktaş alıyor

Şampiyonluk hesapları yapan 'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal önerdi! Beşiktaş alıyor

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal önerdi! Beşiktaş alıyor

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , yıldız oyuncu 'ın önerdiği oyuncuyu gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal önerdi! Beşiktaş alıyor

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal önerdi! Beşiktaş alıyor

, Bundesliga'dan küme düşen Schalke'nin orta sahadaki dinamosu Nabil Bentaleb için harekete geçti.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal önerdi! Beşiktaş alıyor

Bentaleb'i Ghezzal'ın önerdiği, 'ın da onay verdiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal önerdi! Beşiktaş alıyor

Bentaleb'in Schalke ile sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitiyor.

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