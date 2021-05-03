Son dakika spor haberi: Adnan Dalgakıran "Önemli olan şampiyonluk değil" (BJK haberi)

Ajansspor'a konuşan Dalgakıran, "Bir mucize gerçekleşiyor. Sahada teknik ekip ve futbolcular kadar başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin emeği çok büyük. Sayın Başkan Beşiktaş için çok doğru bir isim" dedi.

Şampiyonluğun çok önemli olduğunun altını çizen Dalgakıran, "Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitme bileti sunuyor. Bu pandemi koşullarında Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelir can suyu gibi olur. Umarım bu bileti biz alırız."