Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Adnan Dalgakıran "Önemli olan şampiyonluk değil" (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: "Önemli olan şampiyonluk değil" ( haberi)

Son dakika spor haberi... 'de sona yaklaşılırken adım adım şampiyonluğa giden 'ta yüzler gülüyor. Şampiyonluk için geri sayıma geçen siyah-beyazlılarda ikinci başkan verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Dalgakıran "Önemli olan şampiyonluk değil" derken, Başkan Çebi için "Sayın Başkan Beşiktaş için çok doğru bir isim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:18 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:42
Son dakika spor haberi: Adnan Dalgakıran "Önemli olan şampiyonluk değil" (BJK haberi)

'de şampiyonluğa koşan 'ta herkes geri sayımda. Gelecek hafta Galatasaray derbisine çıkacak olan siyah beyazlılar, avantajını koruyup mutlu sonu görmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Adnan Dalgakıran "Önemli olan şampiyonluk değil" (BJK haberi)

Sezon başında üç büyükler içerisinde şampiyonluk şansı en düşük ekip olarak gösterilen Kara Kartal, 16. kupayı müzesine götürerek, cevap vermeyi hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Adnan Dalgakıran "Önemli olan şampiyonluk değil" (BJK haberi)

İkinci Başkanı ve Yeniden Yapılandırmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi , şampiyonluğa koşan siyah beyazlıları değerlendirdi.

Son dakika spor haberi: Adnan Dalgakıran "Önemli olan şampiyonluk değil" (BJK haberi)

Ajansspor'a konuşan Dalgakıran, "Bir mucize gerçekleşiyor. Sahada teknik ekip ve futbolcular kadar başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin emeği çok büyük. Sayın Başkan için çok doğru bir isim" dedi.

Son dakika spor haberi: Adnan Dalgakıran "Önemli olan şampiyonluk değil" (BJK haberi)

Şampiyonluğun çok önemli olduğunun altını çizen Dalgakıran, "Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitme bileti sunuyor. Bu pandemi koşullarında Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelir can suyu gibi olur. Umarım bu bileti biz alırız."

Son dakika spor haberi: Adnan Dalgakıran "Önemli olan şampiyonluk değil" (BJK haberi)

"Ancak; önemli olan şampiyon olmak değil, sürdürülebilir bir başarı. Yakın zamanda da şampiyonluklar yaşadık ama sürdürülebilir bir yapı oluşturulamadığı için mali anlamda bu şampiyonlukların maliyeti getirisinden fazla oldu" diye konuştu.

Son dakika spor haberi: Adnan Dalgakıran "Önemli olan şampiyonluk değil" (BJK haberi)

TEKRARLANABİLİR SPORTİF BAŞARI
Beşiktaşl yöneticisi, kulübün önüne gerçek anlamda kurumsal bir yapılanma modeli koyması ve bunu hayata geçirme konusunda kararlı davranması gerektiğini kaydetti.

Son dakika spor haberi: Adnan Dalgakıran "Önemli olan şampiyonluk değil" (BJK haberi)

Dalgakıran, "Bizim yeni gelir kaynakları yaratmamız lazım. Gelir-gider dengesini tutturmak için çok çalışmamız lazım. Bu adımlar sportif başarıyla kafa kafaya yürütülmeli" dedi.

Son dakika spor haberi: Adnan Dalgakıran "Önemli olan şampiyonluk değil" (BJK haberi)

Siyah-beyazlı yönetici, "Yeni kaynak oluşturmak ve kurumsallaşma hamleleri stratejik konulardır. Toplamda hedefinizin tekrarlanabilir başarı olması gerekmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.

SON DAKİKA