Son dakika spor haberi: Adnan Dalgakıran "Önemli olan şampiyonluk değil" (BJK haberi)

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta herkes geri sayımda. Gelecek hafta Galatasaray derbisine çıkacak olan siyah beyazlılar, avantajını koruyup mutlu sonu görmek istiyor.
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta herkes geri sayımda. Gelecek hafta Galatasaray derbisine çıkacak olan siyah beyazlılar, avantajını koruyup mutlu sonu görmek istiyor.
Sezon başında üç büyükler içerisinde şampiyonluk şansı en düşük ekip olarak gösterilen Kara Kartal, 16. kupayı müzesine götürerek, cevap vermeyi hedefliyor.
Beşiktaş İkinci Başkanı ve Yeniden Yapılandırmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Dalgakıran, şampiyonluğa koşan siyah beyazlıları değerlendirdi.
Ajansspor'a konuşan Dalgakıran, "Bir mucize gerçekleşiyor. Sahada teknik ekip ve futbolcular kadar başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin emeği çok büyük. Sayın Başkan Beşiktaş için çok doğru bir isim" dedi.
Şampiyonluğun çok önemli olduğunun altını çizen Dalgakıran, "Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitme bileti sunuyor. Bu pandemi koşullarında Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelir can suyu gibi olur. Umarım bu bileti biz alırız."
"Ancak; önemli olan şampiyon olmak değil, sürdürülebilir bir başarı. Yakın zamanda da şampiyonluklar yaşadık ama sürdürülebilir bir yapı oluşturulamadığı için mali anlamda bu şampiyonlukların maliyeti getirisinden fazla oldu" diye konuştu.
TEKRARLANABİLİR SPORTİF BAŞARI
Beşiktaşl yöneticisi, kulübün önüne gerçek anlamda kurumsal bir yapılanma modeli koyması ve bunu hayata geçirme konusunda kararlı davranması gerektiğini kaydetti.
Dalgakıran, "Bizim yeni gelir kaynakları yaratmamız lazım. Gelir-gider dengesini tutturmak için çok çalışmamız lazım. Bu adımlar sportif başarıyla kafa kafaya yürütülmeli" dedi.
Siyah-beyazlı yönetici, "Yeni kaynak oluşturmak ve kurumsallaşma hamleleri stratejik konulardır. Toplamda hedefinizin tekrarlanabilir başarı olması gerekmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.