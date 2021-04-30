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Son dakika haberi: Larin 12 milyon

Son dakika spor haberi... basını, yönetiminin Kanadalı forvete talip olan takımlara kapısını 12 milyon Euro’dan açacağını yazdı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 07:10
Son dakika Beşiktaş haberi: Larin 12 milyon

lideri 'ta, kariyerinin en parlak yılını yaşıyor. Kanadalı futbolcu Beşiktaş ve milli takım formasıyla etkili bir performans sergilerken, ekiplerinin golcü futbolcuyu takipte olduğu da gelen haberler arasında.

Bir süre önce 'ın radarına giren Kanadalı, scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor. basının haberine göre, Larin için en ciddi talipler ve ... Larin ile ilgili haberde ayrıca transferde kapının 12 milyon Euro'dan açılacağı iddia edildi. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a beklenmeyecek derecede katkı veren 25 yaşındaki oyuncu da özellikle 'den gelen tekliflerden dolayı oldukça memnun. Larin'in menajeri , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kanadalı golcünün Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve şu anda transfer konularını düşünmediğini söylemişti. Siyah beyazlılar üç sene önce 1.9 milyon euro'ya transfer ettiği Larin'i geçen sezon 'e kiralamıştı.

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