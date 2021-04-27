Haberler Beşiktaş Diouf imzaya kaldı

Diouf imzaya kaldı

medyası ’ın ’la imza aşamasına geldiğini, Senegalli forvetin de teklife sıcak baktığını iddia etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Diouf imzaya kaldı

'in zirvesinde yer alan , 'un forveti 'un peşinde... basını ekibinin kadrosunu genişletmesi gerektiğinin farkında olduğunu, bunun için de çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı. Haberde 'ın için geniş bir kadro kurmayı planladığı ve Diouf'u da bu sebepten transfer etmek istediği vurgulandı. İspanyollara göre Beşiktaş 33 yaşındaki forvetle görüşüyor ve iş imza aşamasına geldi. Diouf bu sezon 33 maçta forma giydi ve 16 gol kaydetti. Bu rakam onu Kartal'ın transfer listesine soktu. 33 yaşındaki yıldızın Hatayspor ile kontratı sezon sonu bitiyor. Kartal bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu renklerine katabilecek. da Diouf için yönetime "Tecrübeli ve güçlü. Hem gol atıyor, hem takımı önde tutuyor. Tam ihtiyacımız olan oyuncu. Yedek kalmayı sorun etmeyecek olgunlukta" şeklinde bir rapor sunmuştu.

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