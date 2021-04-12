Ahtapot durmuyor

Atiba Hutchinson asistlerine Erzurum'da da devam etti. 38 yaşındaki futbolcu, Cyle Larin'e verdiği gol pasıyla ligde son iki haftada 4, toplamda ise 8 asiste ulaştı. Pozisyonda feykiyle rakip defansı şaşırtıp topu geriye doğru çıkartan Atiba vatandaşına rahat bir vuruş imkanı tanıdı. Kanadalı oyuncu geçen hafta da Alanyaspor karşısında 3 asist yapmıştı. Taraftarlar, Atiba'yı Gustavo ile kıyaslayıp, "Yaşına rağmen ondan daha iyi" yorumları yaptı. Beşiktaş'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hutcihnson'a 1 yıl daha oynaması için teklif yapacağı belirtiliyor.