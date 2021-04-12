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Ahtapot durmuyor

Yoğun maç trafiğinde yorulan Atiba, oyundan düşünce 61’inci dakikada yerini ’a bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 22:38 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Ahtapot durmuyor

asistlerine 'da da devam etti. 38 yaşındaki futbolcu, 'e verdiği gol pasıyla ligde son iki haftada 4, toplamda ise 8 asiste ulaştı. Pozisyonda feykiyle rakip defansı şaşırtıp topu geriye doğru çıkartan Atiba vatandaşına rahat bir vuruş imkanı tanıdı. Kanadalı oyuncu geçen hafta da karşısında 3 asist yapmıştı. Taraftarlar, Atiba'yı ile kıyaslayıp, "Yaşına rağmen ondan daha iyi" yorumları yaptı. 'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hutcihnson'a 1 yıl daha oynaması için teklif yapacağı belirtiliyor.

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