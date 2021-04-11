Son dakika spor haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş Salih Özcan transferini bitiriyor

Süper Lig'de lider durumda bulunan ve şampiyonluğa kilitlenen Beşiktaş, transfer çalışmalarını da derinden yürütüyor... Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Köln'de forma giyen gurbetçi futbolcu Salih Özcan'ı gündemine almıştı.

Beşiktaş'ın Salih Özcan'la ilgilendiğini doğrulayan İspanyol basını ise siyah-beyazlıların transferde büyük yol kat ettiğini yazdı.

Todofichajes.com'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bitirmek üzere...

Haberin detayların, taraflar arasında büyük oranda anlaşma sağlandığı ve Salih'in gelecek sezon siyah-beyazlı takımda forma giymesine kesin gözüyle bakıldığı iddia edildi.