Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş Salih Özcan transferini bitiriyor

Son dakika spor haberleri: İspanyollar duyurdu! transferini bitiriyor

'de şampiyonluk için mücadele eden lider 'ta, gelecek sezonun transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar, 'de forma giyen 'la temasa geçerken, basını ise bu transfer hakkında flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 10:21
Son dakika spor haberleri: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş Salih Özcan transferini bitiriyor

'de lider durumda bulunan ve şampiyonluğa kilitlenen , transfer çalışmalarını da derinden yürütüyor... Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, ekibi 'de forma giyen gurbetçi futbolcu 'ı gündemine almıştı.

Beşiktaş'ın Salih Özcan'la ilgilendiğini doğrulayan basını ise siyah-beyazlıların transferde büyük yol kat ettiğini yazdı.

Todofichajes.com'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bitirmek üzere...

Haberin detayların, taraflar arasında büyük oranda anlaşma sağlandığı ve Salih'in gelecek sezon siyah-beyazlı takımda forma giymesine kesin gözüyle bakıldığı iddia edildi.

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