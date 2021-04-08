Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan flaş itiraf! "Beni en çok rahatsız eden şey..."

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, sakatlık problemi ve Beşiktaş'taki durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan yıldız oyuncu, "Kariyerimde beni en çok rahatsız eden şey yükselişte olduğum her anda sakatlıklar oluyor. Tanrıya şükür ki geri dönebilecek yeteneğe sahibim. Bir futbolcunun zihin olarak güçlü olması bence hayatta ne istediğini bilmesinin tek yolu olduğunu düşünüyorum" dedi.

29 yaşındaki golcü futbolcu, "Porto'dan ayrılmam kesinleştikten sonra birçok kulüp benim sakatlığımdan korktu. Beşiktaş isteğini gösterdi. Aralık ayından önce sakatlanırsam Porto'ya geri dönme vb. maddeler eklediler. Tanrıya şükür sakatlık olmadı ve ben de kendime zarar vermedim. Beşiktaş hırslı bir kulüp. Burada kendimi daha iyi adapte edebildiğim harika insanlar var. Potansiyelimin olduğunu biliyorum, belki Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynama şansım olmadı ama neler yapabileceğimi ben biliyorum" şeklinde konuştu.