Galeri Süper Lig Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran kare! Marafona...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran kare! Marafona...

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş; Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Koudou'nun golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, 2 maç aradan sonra 3 puana uzandı ve zirve yarışında hata yapmadı. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadelede rakibine 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu sonuçla rövanşı da almış oldu. Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran isim ise Akdeniz temsilcisinin başarılı kalecisi Marafona oldu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran kare! Marafona...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran kare! Marafona...

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran kare! Marafona...

Rakibi karşısında ilk yarıda Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran kare! Marafona...

Bu sezon 21. galibiyetini alan ve puanını 67'ye çıkaran Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran kare! Marafona...

Siyah-beyazlı takım, 33. haftayı maç yapmadan geçen Galatasaray ile puan farkını ise 6'ya çıkardı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran kare! Marafona...

2 MAÇ SONRA GÜLDÜ

Beşiktaş, ligde 2 maç sonra kazandı.Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 üstünlük kurdu.

SON DAKİKA