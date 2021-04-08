GaleriSüper LigSon dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran kare! Marafona...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran kare! Marafona...
Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş; Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Koudou'nun golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, 2 maç aradan sonra 3 puana uzandı ve zirve yarışında hata yapmadı. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadelede rakibine 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu sonuçla rövanşı da almış oldu. Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran isim ise Akdeniz temsilcisinin başarılı kalecisi Marafona oldu. İşte detaylar...
08 Nisan 2021 Perşembe 09:52, Güncelleme 08.04.2021 10:09
Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran kare! Marafona...