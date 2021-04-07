Beşiktaş 3-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan lider Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Ligin son iki haftasında ilk olarak Fenerbahçe ile berabere kalan ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Konuk Alanyaspor ise Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının ardından üst üste 3. yenilgisini almış oldu.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun, Rachid Ghezzal ve N'Koudou kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 67'ye yükselten Beşiktaş en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Konuk Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada kaldı.

JOSEF DE SOUZA CEZALI!

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Josef de Souza cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Bu sezon 10. haftadaki Fenerbahçe derbisinde, 17. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde ve 25. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart gören ve sınırda olan Josef, Alanyaspor önünde de sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

CENK GOLLE DÖNDÜ!

Beşiktaş'ta 1197 gün sonra Vodafone Park'a çıkan Cenk Tosun, golle döndü. Son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynanan mücadelede bu sahada boy gösteren ve 1 de gol atan Cenk Tosun, Vodafone Park'ta 3 yıl 3 ay 10 gün sonra çıktığı ilk maçta yine fileleri havalandırdı. Devre arasında siyah-beyazlı takıma gelen golcü oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında oyuna sonradan girmesine karşın 2 gol atmıştı. Cenk, Vodafone Park'ta Alanyaspor karşısında attığı golle 2. maçında 3. golüne ulaşırken, Vodafone Park'ta da 1197 gün sonra 'Tosun Paşa' müziğini çaldırdı. Karşılaşmanın 11. dakikasında kazanılan korner atışında Ghezzal'ın ortasında Atiba'nın kafayla indirdiği topu iyi takip eden Cenk, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Yıldız golcü, 71. dakikada kenara gelerek yerini N'Koudou'ya bıraktı.

GHEZZAL HASIC'İ UNUTMADI!

Beşiktaş, 58. dakikada Ghezzal'ın golüyle skoru 2-0'a taşırken, futbolcular Ajdin Hasic'i unutmadı. Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ ile 29 Mart tarihinde oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ve menüsküs yaralanması yaşayan genç futbolcu, bıçak altına yatmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, Rachid Ghezzal'ın attığı gol sonrasında, sezonu kapatan genç futbolcunun formasını tribünlere göstererek sevindi ve golü Hasic'e armağan etti.