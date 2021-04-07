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Son dakika spor haberleri: maçında cezalı duruma düştü!

'in 33. haftasında sahasında 'u konuk eden 'ta şoku yaşanıyor. Brezilyalı yıldız mücadelenin 74. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki futbolcu, maçında sahadaki yerini alamayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 20:44 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 21:05
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Alanyaspor maçında Josef de Souza cezalı duruma düştü!

Süper Lig'in 33. haftasında 'u konuk eden 'ta cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, hafta sonunda oynanacak olan mücadelesinde forma giyemeyecek. Bu sezon 10. haftadaki Fenerbahçe derbisinde, 17. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde ve 25. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart gören ve sınırda olan Josef, Alanyaspor önünde de sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

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