Asbaşkan Kocadağ, “Beşiktaş’a savaş açacaklarsa açsınlar... MHK, Halil Meler’i haftaya da atasın, hodri meydan. Biz iyi oynadıktan sonra hakemi de yeneriz” dedi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 00:01Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, MHK ve Halil Umut Meler'e yüklendi. Kocadağ, "MHK risk aldı ve bu riskin sonucunu da gördü. İkinci sarı kart gözünün önündeydi vermedi. Beşiktaş'a karşı bir savaş açmak istiyorlarsa açsınlar bakalım. MHK, Halil Umut Meler'i haftaya da atasın, hodri meydan. İsterlerse 4-5 kez daha atasınlar. Biz iyi oynadıktan sonra hakemi de yeneriz, plan yapanları yeneriz, herkese yeneriz" ifadelerini kullandı. Kocadağ hala lider olduklarını ve kaybedilmiş bir şeyin olmadığını belirtirken, Aboubakar'ın önlerindeki 2 maçta da forma giymesinin zor olduğunu açıkladı.