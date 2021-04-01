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Son dakika spor haberleri: Daniel O'Shaughnessy 'a doğru! İşte görüşme tarihi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren , 'de forma giyen Daniel O'Shaughnessy'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, 1.90 boyundaki stoper ile önümüzdeki hafta içinde görüşme sağlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 12:00
Son dakika spor haberleri: Daniel O'Shaughnessy Beşiktaş'a doğru! İşte görüşme tarihi

Stoper mevkisine takviye için harekete geçen , transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör 'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar hedefteki isimlerle temasa geçmeye hazırlanıyor. Süper Lig'de Göztepe forması giyen Atınç Nukan'ı gündeminde tutmaya devam eden , İzmir ekibinin transfere yanaşmaması nedeniyle alternatifleri belirledi.

FINLANDİYALI STOPER KARTAL'A!
Bir süredir çalışmalarını sürdüren Kartal, aradığı stoperi 'da buldu. Siyah-beyazlı yönetim, 'de forma giyen 1.90 boyundaki Daniel O'Shaughnessy'i kadrosuna katmak istiyor. 'nın formasını 25 kez giyen 26 yaşındaki oyuncu, fileleri de 2 kez havalandırdı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞME YAPILACAK
Profesyonel kariyerinde forma giydiği ve Helsinki kulüplerinde 133 resmi maça çıkan Daniel O'Shaughnessy, bu periyotta 12 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplam 22 gole direkt olarak katkıda bulundu. ekbinin yönetiminin önümüzdeki hafta içinde yıldız savunmacı O'Shaughnessy ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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