Son dakika spor haberleri: Daniel O'Shaughnessy Beşiktaş'a doğru! İşte görüşme tarihi

Stoper mevkisine takviye için harekete geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar hedefteki isimlerle temasa geçmeye hazırlanıyor. Süper Lig'de Göztepe forması giyen Atınç Nukan'ı gündeminde tutmaya devam eden Kartal, İzmir ekibinin transfere yanaşmaması nedeniyle alternatifleri belirledi.

FINLANDİYALI STOPER KARTAL'A!

Bir süredir çalışmalarını sürdüren Kartal, aradığı stoperi Finlandiya'da buldu. Siyah-beyazlı yönetim, Helsinki'de forma giyen 1.90 boyundaki Daniel O'Shaughnessy'i kadrosuna katmak istiyor. Finlandiya Milli Takımı'nın formasını 25 kez giyen 26 yaşındaki oyuncu, fileleri de 2 kez havalandırdı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞME YAPILACAK

Profesyonel kariyerinde forma giydiği Cheltenham Town ve Helsinki kulüplerinde 133 resmi maça çıkan Daniel O'Shaughnessy, bu periyotta 12 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplam 22 gole direkt olarak katkıda bulundu. İstanbul ekbinin yönetiminin önümüzdeki hafta içinde yıldız savunmacı O'Shaughnessy ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.