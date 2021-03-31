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Son dakika spor haberi: 'tan flaş kararı!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta sezonun formda isimlerinden olan Hırvat stoper ile ilgili flaş bir karar alındı. Siyah-beyazlı yönetimin, deneyimli futbolcuya maaşında indirime giderek 3 yıllık yeni kontrat önereceği ifade edildi. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:51 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:54
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan flaş Domagoj Vida kararı!

Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitecek olan ve 'i takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdüren 'dan flaş bir hamle daha geldi.

'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar sözleşmesi 2022'de bitecek olan ile masaya oturma kararı aldı. Yönetimin Hırvat stoperin 3 milyon euro'nun üzerindeki maaşını 2 milyon euro seviyesine çekmek ve 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.

31 yaşındaki defans oyuncusu, 2018'in ocak ayında Beşiktaş'a, 'den bedelsiz olarak gelmişti. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 121 karşılaşmada 14 gole imzasını attı.

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