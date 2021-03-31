Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan flaş Domagoj Vida kararı!

Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitecek olan Ghezzal ve Rossier'i takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'dan flaş bir hamle daha geldi.

Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar sözleşmesi 2022'de bitecek olan Domagoj Vida ile masaya oturma kararı aldı. Yönetimin Hırvat stoperin 3 milyon euro'nun üzerindeki maaşını 2 milyon euro seviyesine çekmek ve 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.

31 yaşındaki defans oyuncusu, 2018'in ocak ayında Beşiktaş'a, Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak gelmişti. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 121 karşılaşmada 14 gole imzasını attı.