Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan MHK ve Halil Umut Meler açıklaması

Son dakika spor haberi: 'tan MHK ve açıklaması

Son dakika spor haberi: , MHK'nın maçına 'i atamasıyla ilgili açıklama yayınladı. Siyah beyazlıların yaptığı açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu’nun Halil Umut Meler’i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. İvedilikle açıklama bekliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 18:58 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 19:16
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan MHK ve Halil Umut Meler açıklaması

, MHK'nın maçına 'i atamasıyla ilgili açıklama yayınladı.

İşte siyah beyazlıların yaptığı o açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da görevli olan Halil Umut Meler'i atamıştır.

Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır.

Merkez Hakem Kurulu'ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!

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