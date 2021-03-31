Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'ın son durumunu açıkladı! "%51 ihtimalle..."

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası moralleri bozmuştu. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Aboubakar'ın son durumuna ilişkin detayları aktardı. Dikme, "Aboubakar yarın sabah saatlerinde Türkiye'ye gelecek ve kontrolleri gerçekleşecek. İlk tanı, adalesinde problem olduğu, durumunun çok ciddi olmadığını söyleyebiliriz. Kasımpaşa maçında oynamama ihtimali yüzde 51 var." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri