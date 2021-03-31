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Pritchard iddiası

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başlayan , 'ta forma giyen 10 numara 'ı radarına aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 21:56 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Pritchard iddiası
Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başlayan , 'ta forma giyen 10 numara 'ı radarına aldı. Mensah'tan istenilen verimi alamayan ve 'in de durumunun belirsizliğini koruması üzerine Beşiktaş, orta sahaya takviyeyi transferin en başına yazdı. Siyahbeyazlıların bu bölge için ekibi 'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Alex Pritchard isminin ön plana çıktığı öğrenildi. Haziran ayında ekibiyle sözleşmesi bitecek ve bonservisi elinde olacak oyuncu için Beşiktaş'ın ön sözleşme imzalamak için nabız yokladığı belirtildi.
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