Pritchard iddiası

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 21:56Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Huddersfield'ta forma giyen 10 numara Alex Pritchard'ı radarına aldı. Mensah'tan istenilen verimi alamayan ve Ljajic'in de durumunun belirsizliğini koruması üzerine Beşiktaş, orta sahaya takviyeyi transferin en başına yazdı. Siyahbeyazlıların bu bölge için İngiltereChampionship ekibi Huddersfield Town'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Alex Pritchard isminin ön plana çıktığı öğrenildi. Haziran ayında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek ve bonservisi elinde olacak oyuncu için Beşiktaş'ın ön sözleşme imzalamak için nabız yokladığı belirtildi.