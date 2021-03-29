Domagoj Vida manşetlerde

Performansı ve kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren VidaAlmanya'da gündem oldu.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 20:28Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Performansı ve kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren VidaAlmanya'da gündem oldu. Beşiktaş'ta bir dönem eleştiri oklarının hedefi haline gelen Vida'nın artan performansına dikkat çekildi ve ikinci baharını yaşıyor yorumları yapıldı. Vida'nın perfomansında Yalçın'ın etkili olduğuna vurgu yapıldı.