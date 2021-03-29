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Performansı ve kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren 'da gündem oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 20:28 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Domagoj Vida manşetlerde
Performansı ve kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren 'da gündem oldu. 'ta bir dönem eleştiri oklarının hedefi haline gelen Vida'nın artan performansına dikkat çekildi ve ikinci baharını yaşıyor yorumları yapıldı. Vida'nın perfomansında 'ın etkili olduğuna vurgu yapıldı.
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