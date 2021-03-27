Salih Özcan’a kanca

Alman basınında Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 23:04Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Alman basınında Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman Bild'in haberine göre; Köln'ün yeni sözleşme teklifini geri çeviren Salih Özcan, siyah-beyazlıların transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Haberde Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ün düşmesi halinde 23 yaşındaki merkez orta oyuncusunun takımdan kesin olarak ayrılacağı ifade edildi.