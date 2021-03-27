Haberler Beşiktaş Salih Özcan’a kanca

’a kanca

basınında ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 23:04 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Salih Özcan’a kanca
basınında ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 'in haberine göre; 'ün yeni sözleşme teklifini geri çeviren , siyah-beyazlıların transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Haberde 'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ün düşmesi halinde 23 yaşındaki merkez orta oyuncusunun takımdan kesin olarak ayrılacağı ifade edildi.
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