Haberler Beşiktaş Larin'e övgü

Larin'e övgü

bu sezon formasıyla çıktığı 28 maçta 14 gol atıp, 4 asist yaparak toplamda 18 gole direkt etki etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:28 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Larin'e övgü
Teknik direktör 'ın, 'i kullanma şekli; 'nın hocası 'a ilham verdi. Herdman, Larin'i geleneksel bir gibi kullanmak yerine geniş alanda oynayan bir forvet oyuncusu olarak kullanmayı düşündüğünü söyledi. Herdman, "Onu o rolde oynadığı 'ta gördüğünüzde, en büyük gücünün, derin pozisyonlardan geldiğinde kaleye nasıl girdiğini gördük. Ancak artık içgüdülerini ve boş alanları, doğal olarak görebiliyor. Gol yollarındaki boşlukları bulmak için bu özelliklerini kullanabiliyor" dedi.
SON DAKİKA