Larin'e övgü

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:28Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Cyle Larin'i kullanma şekli; Kanada Milli Takımı'nın hocası John Herdman'a ilham verdi. Herdman, Larin'i geleneksel bir 9 numara gibi kullanmak yerine geniş alanda oynayan bir forvet oyuncusu olarak kullanmayı düşündüğünü söyledi. Herdman, "Onu o rolde oynadığı Beşiktaş'ta gördüğünüzde, en büyük gücünün, derin pozisyonlardan geldiğinde kaleye nasıl girdiğini gördük. Ancak artık içgüdülerini ve boş alanları, doğal olarak görebiliyor. Gol yollarındaki boşlukları bulmak için bu özelliklerini kullanabiliyor" dedi.