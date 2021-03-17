Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi (Ziraat Türkiye Kupası)

Beşiktaş , ikinci yarının ilk 15 dakikasında her zamanki temposunda olsa ve maçı 3 yapsa, bu karşılaşmayı 120 dakika oynamaya mecbur kalmayacaktı. Yani; 45+15 yapar 60. Bir 15 dakika, onları Başakşehir karşısında 120 dakikaya taşıdı. 2-2'den sonra siyah-beyazlılar baktılar ki işin sonu elenmek de olabilir. Bu sefer tekrar gaza basmaya başladılar.

Öyle olunca da 3. golü buldular. 3'ten sonra topları daha iyi yerden sokabilseler oyuna, 4 de olurdu ama karşılarına hep pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı çıkıyor. Bu maç tamam da bir de o var. Çünkü o maçta rakiplerini yenerlerse onu devre dışı bırakacak. Galatasaray'la teke tek kalacaklar.

Düşünün Fenerbahçe 22 transfer yapıyor. Galatasaray'ın kadrosu bayağı iyi. Sezon başlarken, "Bu Beşiktaş'tan fazla bir şey olmaz" diyorduk. Ama akıllı nokta transferler yaptılar. Sergen de doğru işler yapınca iş bu noktalara geldi. Bakınız; fazla oyuncu olması demek o takımın iyi takım olması demek değildir. Birbirine uyan oyuncular var mı, birbirini destekleyen oyuncular var mı, daha da önemlisi takım için oynayan futbolcular var mı? Bir de bu oyunculara hakim olacak başlarında bir teknik direktör var mı?