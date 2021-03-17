Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi (Ziraat Türkiye Kupası)

ERMAN TOROĞLU - BAŞKA BÜYÜK TAKIM YOK
Maç başlıyor Beşiktaş, hem hücumda hem defansta çok dengeli bir futbol oynuyor. Hep beraber basıyorlar, hep beraber rakibe pres yapıyorlar, Başakşehir'e açık alan bırakmıyorlar. Bu presi aynı anda yaptıkları için Başakşehirli oyuncular kafalarını kaldıramıyorlar ve maç 2-0 oluyor. İkinci yarı başladığında siyah-beyazlı futbolcular diyorlar ki "Biz bir 15-120 dakika götürürsek, hatta bir gol de bulursak bu işi bitiririz."
Çünkü maç 2-0 olup soyunma odasına girilince, bütün kafalar pazar günü Fenerbahçe'yle oynanacak maça gidiyor ama işte futbolda bu yok. Bu sefer Başakşehir ikinci yarıda hem topa sahip oluyor, hem oyuna. Beşiktaş takımı ne pres yapabiliyor, ne hücum, ne de defans. Ve bir anda maç 2-2 oluyor.
İkinci yarı Beşiktaş'ın bir tek pozisyonu var. Larin'in kafasını kaleci Mert Günok mükemmel çıkarıyor. Aslında maçın kırılma noktası burası oldu. İki tarafın oyuncuları da iyi niyetle mücadele ettiler. Çünkü hepsinin aklı ligdeydi. Biri şampiyonluğa oynuyor, biri küme düşmemeye. Böyle olunca da hakeme fazla iş düşmedi. O da büyük hata yapmadı.