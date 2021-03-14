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Galibiyet mimarları

'ta üç oyuncu, geride kalan 28 maçta atılan 62 golün 43'üne direkt etki etti. Gol krallığı yarışında yer alan ve 'in yanı sıra bu sezon yaptığı 12 asistle bu anlamda zirvede yer alan , siyah-beyazlı ekibin attığı 43 gole direkt olarak katkı sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 21:06 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Galibiyet mimarları

'ta üç oyuncu, geride kalan 28 maçta atılan 62 golün 43'üne direkt etki etti. Gol krallığı yarışında yer alan ve 'in yanı sıra bu sezon yaptığı 12 asistle bu anlamda zirvede yer alan , siyah-beyazlı ekibin attığı 43 gole direkt olarak katkı sağladı. Gol krallığı yarışındaki isimlerden Aboubakar, 15 kez fileleri sarsarken 5 de asist yaptı. Krallık yarışındaki takipçisi Larin ise 14 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı. G.Birliği maçında Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşayan Ghezzal da, bu sezon Larin-Aboubakar ikilisine 5 asist yaptı. Aboubakar, Larin ve Ghezzal'ın birbirlerine yaptığı asistler dışarıda tutulduğunda, bu 3 futbolcunun 28 maçta 43 gole direkt etki ettiği görüldü.

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