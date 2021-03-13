Son dakika spor haberleri: Umut Nayir kariyer hedefini açıkladı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın sezon başında Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e kiraladığı Umut Nayir, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Umut Nayir, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı favori gördüğünü belirtirken, bir gün Serie A'da forma giymek istediğini söyledi.

Hajduk Split'e transferi hakkında konuşan Umut Nayir "Kariyerim açısından Hırvatistan değişiklik oldu. Transfer döneminin son günleriydi. Türkiye'den çok fazla teklif aldım ama yenilenmeye ihtiyacım vardı. Türkiye'de kalmak istemedim. Hajduk Split, plan ve projelerinden bahsettiler. Şu anda planladığım noktaya doğru geldiğimi söyleyebilirim. Buraya kiralık olarak geldim ama kulübün opsiyonu var. Benim için buraya gelmek zor bir karardı. Buradaki idman temposu beklediğimden çok fazla çıktı. Şimdi işler istediğim gibi gidiyor. Serie A da istediğim liglerden biri."

"LİGİN FAVORİSİ BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş'ın Süper Lig mücadelelerini izlediğini belirten Umut, "Beşiktaş bana mutluluğu çağrıştırıyor. Takip etmeye çalışıyorum maçları. Şampiyonluk yolunda ligin favorisi Beşiktaş. Beşiktaş'ı izlemekten çok keyif alıyorum. Cenk Tosun'u izlemekten keyif alıyorum. Larin ve Aboubakar'ın verdiği katkı ortada. Onların performansını görmek beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.