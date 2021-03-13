Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Umut Nayir kariyer hedefini açıkladı! Beşiktaş...

Son dakika spor haberleri: kariyer hedefini açıkladı! ...

'ın sezon başında ekibi 'e kiraladığı , şampiyonluk için Beşiktaş'ın favori olduğunu söyledi. Golcü oyuncu ayrıca İtalya 'da forma giymeyi hedeflediğini belirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:08
Son dakika spor haberleri: Umut Nayir kariyer hedefini açıkladı! Beşiktaş...

'ın sezon başında ekibi 'e kiraladığı , beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Umut Nayir, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı favori gördüğünü belirtirken, bir gün 'da forma giymek istediğini söyledi.

Hajduk Split'e transferi hakkında konuşan Umut Nayir "Kariyerim açısından Hırvatistan değişiklik oldu. Transfer döneminin son günleriydi. 'den çok fazla teklif aldım ama yenilenmeye ihtiyacım vardı. Türkiye'de kalmak istemedim. Hajduk Split, plan ve projelerinden bahsettiler. Şu anda planladığım noktaya doğru geldiğimi söyleyebilirim. Buraya kiralık olarak geldim ama kulübün opsiyonu var. Benim için buraya gelmek zor bir karardı. Buradaki idman temposu beklediğimden çok fazla çıktı. Şimdi işler istediğim gibi gidiyor. Serie A da istediğim liglerden biri."

"LİGİN FAVORİSİ BEŞİKTAŞ"
Beşiktaş'ın mücadelelerini izlediğini belirten Umut, "Beşiktaş bana mutluluğu çağrıştırıyor. Takip etmeye çalışıyorum maçları. Şampiyonluk yolunda ligin favorisi Beşiktaş. Beşiktaş'ı izlemekten çok keyif alıyorum. 'u izlemekten keyif alıyorum. ve 'ın verdiği katkı ortada. Onların performansını görmek beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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