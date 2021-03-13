Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

"BÜYÜK TAKIMLAR BÖYLE OYNAR" " Başakşehir yaslandı, Beşiktaş 'ın mı yasladığını konuşmak lazım. Vida ile Welinton Başakşehir yarı sahasının ortasında oynadı. Kontra tehlikesi görmeden, sadece ilk yarı Crivelli, bir oyun oynandı. Büyük takımlar pozisyon devamlılığı açısından orada oynamak isterler."

"LJAJIC'İ PEK BEĞENMEDİM"

"Ljajic'i ben o kadar beğenmedim. Bu kadar kapanan defansa karşı çilingire ihtiyaç varken, gözler ister istemez ne yapar diye bakıyor. Ljajic'in yapması gerekenleri ilk yarıda Atiba, ikinci yarıda tabelada Josef yaptı. Pasta var, oyunun açılımında var ama oralarda Beşiktaş'ın o işi yapacak oyuncuları var."