Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız geçti.
Mücadeleyi TRT Spor ekranlarında değerlendiren spor yorumcusu Tümer Metin, siyah-beyazlıların performansını yorumlarken, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili de dikkat çeken bir tahminde bulundu. İşte o sözler...
"BEŞİKTAŞ HERKESİ YASLADI"
"Başakşehir'de Aykut hoca zihniyetli oyun anlayışı konuşulur. Maç öncesinde böyle bir oyunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorduk. Hem içinde bulundukları durum, şiddetle puana ihtiyaçları olmalarıyla senaryoyu biliyorduk ama Beşiktaş kiminle oynarsa oynasın, benzer senaryoyu da görebiliriz. Herkesi yasladı, ceza alanı önüne hapsetti Beşiktaş. Çok nadir bölümler vardır ki ligin ortasında Beşiktaş'ın bu oyun görüntüsünden uzaklaştığı."