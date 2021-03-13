Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

Son dakika spor haberleri: 'den dikkat çeken yorum! " 'yi yenerse..."

'in 30. haftasında , 'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlıların performansını değerlendiren spor yorumcusu , gelecek hafta oynanacak Beşiktaş- derbisiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 11:24
Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

'de lider , deplasmanında 3-2 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız geçti.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

Mücadeleyi ekranlarında değerlendiren spor yorumcusu , siyah-beyazlıların performansını yorumlarken, - derbisiyle ilgili de dikkat çeken bir tahminde bulundu. İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

"BEŞİKTAŞ HERKESİ YASLADI"
"'de zihniyetli oyun anlayışı konuşulur. Maç öncesinde böyle bir oyunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorduk. Hem içinde bulundukları durum, şiddetle puana ihtiyaçları olmalarıyla senaryoyu biliyorduk ama kiminle oynarsa oynasın, benzer senaryoyu da görebiliriz. Herkesi yasladı, ceza alanı önüne hapsetti Beşiktaş. Çok nadir bölümler vardır ki ligin ortasında Beşiktaş'ın bu oyun görüntüsünden uzaklaştığı."

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

" için 12 maç var, 6'sı dışarıda, 6'sı içeride. İki rakibinden de 5'er puan önde, onların maçlarını izleyecek. Haftaya içeride derbi oynayacak, direkt rakibiyle oynayacak."

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

"2-3 HARFİ YAZAR"
", ve galibiyetini alırsa, sihirli sözcükten 2-3 harfi rahatlıkla yazabilir dedik, bir viraj dönüldü."

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

"BEŞİKTAŞ KIRILMIYOR"
"Kapanan defansa karşı zaman zaman ligimizdeki hocaların serzenişlerine şahit olduk. Ligin bu haftasında böyle keskin bir virajı geçiyorken, 2 kez öne geçtiği maçta beraberlik oluyor, orada da kırılmıyor."

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

"ONA RAĞMEN GOL BULUNDU"
"Oyununu oturtmuş, kadro istikrarını sağlamış, bireysel performansları yukarıda bir 'ın oyuna hükmedeceğini, sahasında oynayacağını biliyorduk, emindik. Yaslarken ilk yarıda göze hoş gelmemiş olabilir, ona rağmen gol bulundu."

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

"KIRILMADAN 3. GOL, MAJOR TAKIM"
"'ın kornerden attığı gol, tek korneri. Tek kornerinden bir gol bulmuş. 14 şut atmış, 5'i isabetli. 709 pas yaptığınız bir oyunda, 14'te 5 oran da çok şaşalı değil. Üstüne üstlük, 2 defa öne geçtiğiniz ve 1 de sakarlıktan yediğiniz bir gol var, 2. gol. Kırılmadan 3. golü aramak, major takımların işi."

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

"3 YAZINCA, 709 PAS KIYMETLİ"
"Üretmek; yediğinden fazlasını atmaktır karşılığı. Bugün 709 değil de 1709 da olsa pas sayısı, gol atmadığında faydası yok. Maç 2-2 bitse, belki Murat hoca, belki oyuncular serzeniş edecekti. Tabela 3 yazında, 709 pasın kıymetini konuşmak lazım."

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

"BÜYÜK TAKIMLAR BÖYLE OYNAR"
" yaslandı, 'ın mı yasladığını konuşmak lazım. Vida ile Welinton Başakşehir yarı sahasının ortasında oynadı. Kontra tehlikesi görmeden, sadece ilk yarı Crivelli, bir oyun oynandı. Büyük takımlar pozisyon devamlılığı açısından orada oynamak isterler."

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

"LJAJIC'İ PEK BEĞENMEDİM"
"Ljajic'i ben o kadar beğenmedim. Bu kadar kapanan defansa karşı çilingire ihtiyaç varken, gözler ister istemez ne yapar diye bakıyor. Ljajic'in yapması gerekenleri ilk yarıda Atiba, ikinci yarıda tabelada Josef yaptı. Pasta var, oyunun açılımında var ama oralarda 'ın o işi yapacak oyuncuları var."

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

"KİME ÖNLEM ALINACAĞI BELLİ DEĞİL"
"Çilingir çok 'ta. Aboubakar markaj altındaysa kenardan Larin geliyor, bir duran top, Welinton vuruyor kafayı, oyun sıkışıyor, 2-2, biraz dirayet gösteriyorsunuz, Josef oraya giriyor ve inanılmaz bir gol çıkarıyor. Beşiktaş'a karşı kime önlem alınacağı da belli değil."

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

"KAZANMA DUYGUSU GETİRDİ"
", pozisyon almada birçok takımdan daha üstün durumda. Yumuşaklar mı yumuşak ama pozisyon bilgisi olarak deneyimli ve ona rağmen, 2 kez yakalanmışken, oyundan kopmadan, hala üretme sevdasında, hala büyük takım hüviyetinde kazanma duygusunda oynamak 'ı buralara kadar getirdi."

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse..."

"DERBİDE KAYBETMEME LÜKSÜ VAR"
"'ın büyük avantajı var. Bir de krediyi cebine koyarak gidiyor. 'ye kaybetmediği takdirde o krediyi de eline aldı. mağlubiyeti, Fenerbahçe maçının başka türlü okunmasına neden olurdu. Bugün kazandıysa, en azından kaybetmeme lüksü var şu anda."

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