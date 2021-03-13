Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Cenk Tosun son idmana katılmadı

Son dakika spor haberi: 'ta son idmana katılmadı

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın golcü oyuncusu , sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Tecrübeli ismin son idmana da katılmadığı bildirildi. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:07
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Cenk Tosun son idmana katılmadı

, 'da ile oynayacağı yarı final maçı hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılar 'de 3-2 mağlup ettiği rakibi ile kupada finale kalma mücadelesi verecek.

'nin haberine göre Beşiktaş'ta tedavisi süren , son antrenmanda da takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını henüz atlatamayan Cenk, maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

29 yaşındaki oyuncu ile ilgili karar maç öncesi yapılacak son antrenmanda verilecek. Cenk, sakatlığını atlatması halinde Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilecek.

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