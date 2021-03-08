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Son dakika spor haberi: 'ın süper gücü Aboubakar&Larin

Son dakika spor haberi... Müthiş forvetler bu sezon 36 gole etki edip 'a yüzde 61'lik gol katkısı sağladı. Derbileri de boş geçmeyen ikilinin performansı 'ı yeniden zirveye taşıdı. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 00:07 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper gücü Aboubakar&Larin

Üst üste 5 maçını kazanarak Süper Lig'de yeniden zirveye yükselen 'ta tüm takım müthiş bir performans gösteriyor ancak iki isim var ki doğrudan puanlara etki ediyor. Bunlar sezonun flaş golcüleri Aboubakar ve Larin...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper gücü Aboubakar&Larin

Son olarak Gaziantep'te 2 gol atarak zaferi getiren Aboubakar toplam gol sayısını 15'e yükseltip kazanılan puanlarda büyük pay sahibi oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper gücü Aboubakar&Larin

Gol krallığı yarışında 2. sırada olan Kamerunlu forvet 4 de asisti eklenince skor katkısında ligin zirvesine çıktı. Elbette Cyle Larin de mevkidaşından geri kalmadı ve 'a büyük destek sağladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper gücü Aboubakar&Larin

SAYMAKLA BİTMİYOR
Kanadalı forvet bu sezon toplamda 16, ligde ise 13 golle siyah-beyazlı takımın en skorer 2. ayağı oldu. Yine Aboubakar gibi 4 de gol pası verip 17 gole direkt etki etti. Vincent Aboubakar-Cyle Larin ikilisinin ligdeki gol ve asistleri toplamı 36'yı buldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper gücü Aboubakar&Larin

Süper ikili ayrıca büyük maçlarda da klasını konuşturdu. Aboubakar; Fenerbahçe'ye 2, Trabzonspor'a 1 gol atarken, Larin ise Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde asist yapma başarısı gösterdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper gücü Aboubakar&Larin

Ayrıca Aboubakar bu sezon 3 maçta ikişer kez (Fenerbahçe, Erzurumspor, Gaziantep FK) gol sevinci yaşarken, Larin de Rize karşılaşmasında 4 gol birden attı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper gücü Aboubakar&Larin

KENDİSİ DE SÖYLEDi
Aboubakar da Antep maçı sonrası hem takım bütünlüğü hem Larin'le uyumuna vurgu yapıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper gücü Aboubakar&Larin

Kamerunlu santrfor, "Takım ruhunu sahaya yansıttık. Larin ile bu sezon çok gol attık. Benim de gol atmam önemli ama daha da önemlisi takımın başarısı" demişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper gücü Aboubakar&Larin

10 GOL ATTI 1 GOL YEDİ
Sezonun 2. yarısına Trabzon mağlubiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, ardından Antalya deplasmanından beraberlikle dönmüştü. 2 maçtaki 5 puanlık kayıp sonrası Sergen Yalçın 'Bizim savaşımız yeni başlıyor' demişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper gücü Aboubakar&Larin

Bu sözlerin ardından çıktığı 5 maçta da rakiplerini yenen , 10 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü. ; Konya'yı 1-0, G.Birliği'ni 3-0, Denizli'yi 3-0, Malatya'yı 1-0 ve Gaziantep'i de 2-1 yendi.

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