Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper gücü Aboubakar&Larin

Üst üste 5 maçını kazanarak Süper Lig'de yeniden zirveye yükselen Beşiktaş'ta tüm takım müthiş bir performans gösteriyor ancak iki isim var ki doğrudan puanlara etki ediyor. Bunlar sezonun flaş golcüleri Aboubakar ve Larin...