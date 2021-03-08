Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper gücü Aboubakar&Larin

Üst üste 5 maçını kazanarak Süper Lig'de yeniden zirveye yükselen Beşiktaş'ta tüm takım müthiş bir performans gösteriyor ancak iki isim var ki doğrudan puanlara etki ediyor. Bunlar sezonun flaş golcüleri Aboubakar ve Larin...
Son olarak Gaziantep'te 2 gol atarak zaferi getiren Aboubakar toplam gol sayısını 15'e yükseltip kazanılan puanlarda büyük pay sahibi oldu.
Gol krallığı yarışında 2. sırada olan Kamerunlu forvet 4 de asisti eklenince skor katkısında ligin zirvesine çıktı. Elbette Cyle Larin de mevkidaşından geri kalmadı ve Kartal'a büyük destek sağladı.