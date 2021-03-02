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Son dakika spor haberi: Yeni - maçının ardından "'nın heykeli dikilmeli"

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 28. haftasında Yeni 'u 1-0 ile geçen 'ta, 'nun yokluğunda kaleyi koruyan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen "'nın heykeli dikilsin mi?" sorusunu yanıtlayan genç kaleci, "Dikilmesi lazım bence" dedi. İşte o açıklamalar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 22:14
Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından Utku Yuvakuran "Atiba'nın heykeli dikilmeli"

'ta 'nun rahatsızlığı nedeniyle maçında kalede yer alan , karşılaşmanın ardından konuştu.

"'nın heykeli dikilsin mi?" sorusunu yanıtlayan genç kaleci, "Dikilmesi lazım bence" dedi.

Maçı değerlendiren Utku, "Ersin benim kardeşim. Çok yetenekli bir kaleci. Zor şartlarda oynadık. Zor maçtı. Atiba'nın golüyle kazandığımız için mutluyum. Hepimiz buraya galibiyet için geliyor. Galip geldiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Utku Yuvakuran son olarak, "Bizim oyunumuza göre sahanın biraz güzel olması lazım, zemin zordu. 1-0 olsun bizim olsun derler, öyle oldu." diye konuştu.

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