Son dakika spor haberi: Emre Kocadağ Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı sonrası sert konuştu! "Bu zeminlere ceza gelmeli"

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu. Zeminin bozuk olduğunu ve bu durumun kendileri için dezavantaj yarattığını belirten Kocadağ, "Zemin çok engebeliydi. Bu bizim için dezavantaj. Bu zeminlerle alakalı bazı cezalar gelebilir" dedi. | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK haberi)