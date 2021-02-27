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Son dakika spor haberleri: yönetiminde galibiyet coşkusu!

'ta galibiyetinin coşkusu yaşanıyor. 'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Denizlispor'u farklı geçen siyah-beyazlılarda önderliğindeki yönetim, büyük sevinç yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:55
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yönetiminde galibiyet coşkusu!

'de 27. hafta mücadelesinde dün akşam 'u ağırlayan , rakibini 3-0'lık skorla geçti. Oyunun başından sonuna kadar konuk ekip üzerinde etkisini hissettiren Siyah-Beyazlılar, ilk yarıda buldukları gollerle zafere uzandı. , ve 'in sayılarıyla galibiyete uzanan 'ta, 90 dakika sonunda yönetim de adeta mest oldu. Karşılaşmayı 'taki locasında kurmaylarıyla birlikte takip eden Başkan , oyunun 3-0'lık skorla tamamlanması sonrasında sevincini doyasıya yaşadı.


Son düdüğün ardından yöneticilerle birlikte pozu veren Çebi, bu anın görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Takımdaki pozitif hava, yönetime de aynı şekilde yansıdı. Ligde 28. hafta karşılaşmasında salı günü 'a deplasmanda konuk olacak Beşiktaş'ta, idareciler de bu mücadelede yine tam kadro tribünde olacak.

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