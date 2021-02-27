Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yönetiminde galibiyet coşkusu!

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde dün akşam Denizlispor'u ağırlayan Kara Kartal, rakibini 3-0'lık skorla geçti. Oyunun başından sonuna kadar konuk ekip üzerinde etkisini hissettiren Siyah-Beyazlılar, ilk yarıda buldukları gollerle zafere uzandı. Cyle Larin, Vincent Aboubakar ve Adem Ljajic'in sayılarıyla galibiyete uzanan Beşiktaş'ta, 90 dakika sonunda yönetim de adeta mest oldu. Karşılaşmayı Vodafone Park'taki locasında kurmaylarıyla birlikte takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi, oyunun 3-0'lık skorla tamamlanması sonrasında sevincini doyasıya yaşadı.





Son düdüğün ardından yöneticilerle birlikte Kartal Pençesi pozu veren Çebi, bu anın görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Takımdaki pozitif hava, yönetime de aynı şekilde yansıdı. Ligde 28. hafta karşılaşmasında salı günü Yeni Malatyaspor'a deplasmanda konuk olacak Beşiktaş'ta, idareciler de bu mücadelede yine tam kadro tribünde olacak.