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Son dakika spor haberi: maçı hazırlıklarına başladı! ve ...

Son dakika spor haberleri... 'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Yukatel 'u 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Siyah-beyazlı ekip, ara vermeden maçı hazırlıklarına başladı. Beşiktaş'ın idmanında ile 'ın oldukça keyifli olduğu görüldü. ( haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:33
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı! Aboubakar ve Rosier...

'de 27. haftayı Yukatel galibiyetiyle kapatan , ara vermeden hafta içi oynayacakları maçı hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı takımda dünkü mücadelede görev alan futbolcular, sahada koşu ve stretching çalışması yaparak günü tamamladı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile mini kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmanda, Denizlispor maçında gol atan Aboubakar ile Rosier'in oldukça keyifli olduğu gözlendi.

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