Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı! Aboubakar ve Rosier...

Süper Lig'de 27. haftayı Yukatel Denizlispor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, ara vermeden hafta içi oynayacakları Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı takımda dünkü mücadelede görev alan futbolcular, sahada koşu ve stretching çalışması yaparak günü tamamladı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile mini kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmanda, Denizlispor maçında gol atan Aboubakar ile Rosier'in oldukça keyifli olduğu gözlendi.