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’dan iki kritik hamle

'ın Hırvat stoperi 'dan sessiz sedasız bir kaç hamle geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:22 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Vida’dan iki kritik hamle
'ın Hırvat stoperi 'dan sessiz sedasız bir kaç hamle geldi. ; geçen yıl kendisinden habersiz kulübe 1.5 milyon euro'luk ihtarname gönderen menajeri ile yollarını ayırdı, ayrıca yönetimin geçen sezonla ilgili istediği indirimi belli bir ölçüde gerçekleştirdi. Vida'nın yaptığı bu iki sürpriz hamle sonrası keyfi yerine gelen Başkan 'nin Hırvat stoper için yeni bir sözleşme hazırlanmasını istediği öğrenildi.
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