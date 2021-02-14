Rosier sol bekte

Fransız yıldız, bugünkü idmanda sok bekte denenecek Başarılı olursa sağ bekte genç Bilal Ceylan oynayacak.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 00:11Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
Sergen Yalçın, elindeki isimlerle sol bek konusundaki sıkıntıyı aşmak istiyor. N'Sakala ve Rıdvan'ın yokluğunda bu bölgede asıl mevkisi savunma olan bir oyuncuyu sahaya sürmek isteyen Sergen Yalçın, Rosier'i sol bekte denemeyi düşünüyor. Bugün yapılacak antrenmanda bu kurguyla ilgili planını denemek isteyen Yalçın, Rosier'in sol bekte iyi bir görüntü çizmesi halinde yeni transfer Bilal Ceylan'ı da sahaya sürebilir. Rosier'in sol bek performansı, Yalçın'ın istediği gibi olursa, Beşiktaş, Ankara deplasmanında Rosier, Necip, Welinton, Bilal savunma dörtlüsüyle yer alabilir.