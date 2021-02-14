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sol bekte

Fransız yıldız, bugünkü idmanda sok bekte denenecek Başarılı olursa sağ bekte genç Ceylan oynayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 00:11 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
Rosier sol bekte
, elindeki isimlerle sol bek konusundaki sıkıntıyı aşmak istiyor. N'Sakala ve 'ın yokluğunda bu bölgede asıl mevkisi savunma olan bir oyuncuyu sahaya sürmek isteyen Sergen Yalçın, 'i sol bekte denemeyi düşünüyor. Bugün yapılacak antrenmanda bu kurguyla ilgili planını denemek isteyen Yalçın, Rosier'in sol bekte iyi bir görüntü çizmesi halinde yeni transfer Ceylan'ı da sahaya sürebilir. Rosier'in sol bek performansı, Yalçın'ın istediği gibi olursa, , deplasmanında Rosier, , , Bilal savunma dörtlüsüyle yer alabilir.
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