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Cenk Vodafone’da

Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı 'un karantina dönemi bugün bitiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Cenk Vodafone’da
Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı 'un karantina dönemi bugün bitiyor. ve kondisyoner Stefano Morrone, milli golcüyle bir telefon görüşmesi yaptı. Cenk Tosun kendisine fizik ve performans olarak hazır olduğunu söyledi. Bugünkü maçı Vodafone Park'ta izlemesi beklenen usta golcünün, Konyaspor maçında oynamayan oyuncularla yarın ilk idmanına çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

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