Cenk Vodafone’da

Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun'un karantina dönemi bugün bitiyor.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:12Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Siyah-beyazlıtakımın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun'un karantina dönemi bugün bitiyor. Sergen Yalçın ve kondisyoner Stefano Morrone, milli golcüyle bir telefon görüşmesi yaptı. Cenk Tosun kendisine fizik ve performans olarak hazır olduğunu söyledi. Bugünkü maçı Vodafone Park'ta izlemesi beklenen usta golcünün, Konyaspor maçında oynamayan oyuncularla yarın ilk idmanına çıkacağı da gelen bilgiler arasında.