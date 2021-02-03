Haberler Beşiktaş İnatçı Douglas!

İnatçı !

'ın gözden çıkardığı isimlerden biri olan , yönetimle yaptığı görüşmedeki talepleriyle siyah-beyazlıları adeta şok etti. Yapılan tüm ikna konuşmalarına rağmen Douglas'ı Beşiktaş'ta göndermeye kimsenin gücü yetmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 20:32 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
İnatçı Douglas!

'ın gözden çıkardığı isimlerden biri olan , yönetimle yaptığı görüşmedeki talepleriyle siyah-beyazlıları adeta şok etti. Yapılan tüm ikna konuşmalarına rağmen Douglas'ı Beşiktaş'ta göndermeye kimsenin gücü yetmedi. Daha 1.5 milyon euro'luk imza parasının taksitlerinin tamamlanmadığını belirten sambacının menajeri, oyuncusunun 1.5 yıllık alacağı olan 1.2 milyon euro'nun da verilmesini istedi ve ancak bu şekilde Beşiktaş'tan ayrılabileceğini söyledi. Kariyerinde ve gibi dev takımlar olan Douglas'ın en büyük özelliği oynamadan para kazanması. Douglas, Beşiktaş'a gelene kadar 5 sezonda toplam 8 kez forması giydi, Benfica'da ise 11 maçta oynadı; Beşiktaş'ta da sadece 7 maçta şans bulabildi.

SİVAS İSTEMEDİ
Beşiktaş'ın, 'da bedelsiz renkleirne kattığı Douglas için o dönem 'tan dostane bir bilgi geldiği ortaya çıktı. Yiğidoların yönetiminin, Beşiktaş'ı "Saha içinde işini yapar ama sakatlık ve benzeri sorunları fazlasıyla yaşar. Sorunlu bir oyuncu alıyorsunuz" diye uyardığı öğrenildi.

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