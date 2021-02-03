İnatçı Douglas!

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimlerden biri olan Douglas, yönetimle yaptığı görüşmedeki talepleriyle siyah-beyazlıları adeta şok etti. Yapılan tüm ikna konuşmalarına rağmen Douglas'ı Beşiktaş'ta göndermeye kimsenin gücü yetmedi. Daha 1.5 milyon euro'luk imza parasının taksitlerinin tamamlanmadığını belirten sambacının menajeri, oyuncusunun 1.5 yıllık alacağı olan 1.2 milyon euro'nun da verilmesini istedi ve ancak bu şekilde Beşiktaş'tan ayrılabileceğini söyledi. Kariyerinde Benfica ve Barcelona gibi dev takımlar olan Douglas'ın en büyük özelliği oynamadan para kazanması. Douglas, Beşiktaş'a gelene kadar 5 sezonda toplam 8 kez Barça forması giydi, Benfica'da ise 11 maçta oynadı; Beşiktaş'ta da sadece 7 maçta şans bulabildi.

SİVAS İSTEMEDİ

Beşiktaş'ın, 2019'da bedelsiz renkleirne kattığı Douglas için o dönem Sivas'tan dostane bir bilgi geldiği ortaya çıktı. Yiğidoların yönetiminin, Beşiktaş'ı "Saha içinde işini yapar ama sakatlık ve benzeri sorunları fazlasıyla yaşar. Sorunlu bir oyuncu alıyorsunuz" diye uyardığı öğrenildi.