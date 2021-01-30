Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

"Cenk Tosun, bu evin oğludur. Beşiktaş camiasının evladıdır. Bizler ve Türk futbolu için de çok önemli bir değerdir."

"Şu anda maddi durumları çözmek için uğraşıyoruz, sanırım pürüzleri ortadan kaldıracağız. Beşiktaş için en iyisi ve hayırlısı için çalışmaya devam edeceğiz."