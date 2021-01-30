Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci yaşanıyor.. Ara transfer döneminde golcü transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta ilk olarak gündeme Hulk ve Fode Koita gelse de şu anda ibre %99 Cenk Tosun'dan yana.
EURO 2020 öncesi düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Cenk Tosun da kısa süre önce "Eveton ile anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş'a dönmeye hazırım" açıklamasını yapmıştı.
YARI YARIYA ÖDENECEK
Siyah-beyazlı yetkililer, Everton ile Cenk Tosun'un transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.