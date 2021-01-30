Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

Son dakika transfer haberi: geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

Son dakika transfer haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ibre yeniden eski golcüsü 'a dönmüş durumda... Bu transferde büyük yol kateden siyah-beyazlıların kasasından çıkacak parada belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 22:45 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

'ta sevinci yaşanıyor.. Ara transfer döneminde golcü transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta ilk olarak gündeme Hulk ve Fode Koita gelse de şu anda ibre %99 Cenk Tosun'dan yana.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

EURO 2020 öncesi düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen da kısa süre önce "Eveton ile anlaşma sağlanması halinde 'a dönmeye hazırım" açıklamasını yapmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

YARI YARIYA ÖDENECEK
Siyah-beyazlı yetkililer, Everton ile 'un transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre , Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

Siyah-beyazlılar, Everton'a kiralama ücreti ödemeyecek. Kara Kartal, Tosun Paşa'nın maaşını ise İngiliz ekibiyle yarı yarıya ödeyecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

Buna göre 'ın cebinden 6 ay için 625 bin euro çıkacak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ
isminin yeniden gündeme gelmesinin ardından bir açıklama yapan yönetici Erdal Torunoğulları da şu ifadeleri kullandı:

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

", bu evin oğludur. camiasının evladıdır. Bizler ve Türk futbolu için de çok önemli bir değerdir."

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

"Şu anda maddi durumları çözmek için uğraşıyoruz, sanırım pürüzleri ortadan kaldıracağız. için en iyisi ve hayırlısı için çalışmaya devam edeceğiz."

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

TALİPLİLERİ ÇOK
Cenk'i 'ın yanı sıra CSKA'nın da istediği ifade ederken, Liverpoolecho adlı haber sitesi Beşiktaş'ın her zaman bir adım önde olduğunu yazdı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Cenk Tosun geri dönüyor! İşte Beşiktaş'ın kasasından çıkacak para...

Bu arada İspanyol basınından As Gazetesi de, Celta Vigo ile Augsburg'nun da milli forvete teklifte bulunduğu, ancak Cenk'in bu teklifine olumlu yanıt vermediğini duyurdu.

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