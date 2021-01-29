Gökhan Töre’de yırtık

Dün yapılan antrenmandaki ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe sonucunda sakatlık geçiren ve idmanı tamamlayamayan Gökhan Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Pazar günü oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek olan Gökhan'ın, toplam 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.