Dün yapılan antrenmandaki ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe sonucunda sakatlık geçiren ve idmanı tamamlayamayan Gökhan Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Pazar günü oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek olan Gökhan'ın, toplam 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Gökhan Töre’de yırtık
Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda yapılan son antrenmanda tecrübeli oyuncu aldığı darbe sonucu sakatlık geçirdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:57 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50