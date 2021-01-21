Haberler Beşiktaş Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda 'e konuk olacak. Galatasaray derbisini kazanarak iyice morallenen siyah-beyazlılar, karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:14
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 21 Ocak Perşembe günü saat 16:00'da başlayacak ve 'den canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FATİH KARAGÜMRÜK: Vıvıano, Hedenstad, Campı, Fatıh, Alpaslan, Bıglıa, Ndao, Ndıaye, Bertolaccı, Borını, Mevlüt.

BEŞİKTAŞ: Ersın, Rosıer, Vıda, Welınton, Rıdvan, , Ların, Atıba, Mensah, N'koudou, Aboubakar.

3 KARTAL KADROYA ALINMADI!
Beşiktaş'ta 3 oyuncu bugün saat 16.00'da 'nda oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde kamp kadrosuna alınmadı. Teknik direktör tarafından açıklanan kadroda , ve Fabrice N'Sakala yer almadı.

3 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyen Welinton, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bugünkü maçta görev yapabilecek. Bu arada , Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan oyuncular bugün de sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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