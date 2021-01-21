Beşiktaş Karagümrük'e konuk oluyor! İşte Kartal'ın muhtemel 11'i

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 20'nci hafta maçında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Son 11 haftadır oldukça formda olan Beşiktaş, bu süreci 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Aynı zamanda Trabzonspor, Başakşehir, F.Bahçe ve G.Saray'ı da ligin ilk yarısında yenme başarısını gösteren Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Karagümrük maçı öncesi Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik (6 galibiyet, 1 beraberlik) serisine sahip bulunuyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyen Welinton, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bu akşamki maçta görev yapabilecek. Bu arada Vida, Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan oyuncular bu akşam da sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

3 KARTAL KADROYA ALINMADI!

Beşiktaş'ta 3 oyuncu bugün saat 16.00'da Olimpiyat Satdı'nda oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde kamp kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanan kadroda Ajdin Hasic, Güven Yalçın ve Fabrice N'Sakala yer almadı.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

F. KARAGÜMRÜK: VIVIANO, HEDENSTAD, CAMPI, FATIH, ALPASLAN, BIGLIA, NDAO, NDIAYE, BERTOLACCI, BORINI, MEVLÜT

BEŞİKTAŞ: ERSIN, ROSIER, VIDA, WELINTON, RIDVAN, JOSEF, LARIN, ATIBA, MENSAH, N'KOUDOU, ABOUBAKAR