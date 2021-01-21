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Karagümrük'e konuk oluyor! İşte Kartal'ın muhtemel 11'i

’de tam 7 maçlık yenilmezlik serisi (6 galibiyet, 1 beraberlik) yakalayan , Karagümrük’e konuk oluyor. Kartal’da hedef liderlik koltuğunu korumak. İşte -Beşiktaş maçına dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:34 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş Karagümrük'e konuk oluyor! İşte Kartal'ın muhtemel 11'i

'in lideri , 20'nci hafta maçında ile 'nda karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi yönetecek. Son 11 haftadır oldukça formda olan Beşiktaş, bu süreci 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Aynı zamanda , , ve 'ı da ligin ilk yarısında yenme başarısını gösteren 'ın öğrencileri, Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Karagümrük maçı öncesi Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik (6 galibiyet, 1 beraberlik) serisine sahip bulunuyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyen Welinton, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bu akşamki maçta görev yapabilecek. Bu arada , Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan oyuncular bu akşam da sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

3 KARTAL KADROYA ALINMADI!
Beşiktaş'ta 3 oyuncu bugün saat 16.00'da Olimpiyat Satdı'nda oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde kamp kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanan kadroda , ve Fabrice N'Sakala yer almadı.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

F. KARAGÜMRÜK: VIVIANO, HEDENSTAD, CAMPI, FATIH, ALPASLAN, BIGLIA, NDAO, NDIAYE, BERTOLACCI, BORINI, MEVLÜT

BEŞİKTAŞ: ERSIN, ROSIER, VIDA, WELINTON, RIDVAN, JOSEF, LARIN, ATIBA, MENSAH, N'KOUDOU, ABOUBAKAR

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